【業績|手遊股】中手游去年經調整淨溢利增32%　末期息增1.6倍至9.28仙

中手游 （00302） 去年收益按年增25.8%至38.2億元（人民幣，下同），經調整淨溢利按年升32.1%至8.1億元。中手游擬派末期息9.28仙，按年增1.6倍。

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期內，IP遊戲產生的收益達到26.4億元，按年增63.4%，佔總收益69%。截至去年底止，IP儲備包括42個授權IP及68個自有IP，共計110個。

中手游表示，去年新增註冊用戶總數達1億人，按年增長18.6%，平均每月活躍用戶達到1850萬人，按年增長16%，平均每月付費用戶達到140萬人，按年增長17.8%。截至去年底止，集團在線運營的遊戲總數達到了81款。

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中手游表示，今年計劃自主發行包括「斗羅大陸：鬥神再臨」、「鎮魂街：天生 為王」、「吞噬星空：黎明」、「我的御劍日記」、「新三國志曹操傳」、「亮劍：我的獨 立團」、「畫江湖之杯莫停」、「代號：山海」、「代號：童話」、「號令皇城」和「星辰 變：共攬蒼穹」等多款新遊。

另外，由閱文集團 （00772） 授權IP「斗羅大陸」改編的首個3D冒險手遊「斗羅大陸：鬥神再臨」計劃於今年上半年上線。而年期亦陸續向港澳台地區和海外市場推出包括「斗羅大陸：鬥神再臨」、「鎮魂街：天生為王」、「真 · 三國無雙霸」、「仙劍奇俠傳7」、「瓦 諾尼亞與謎題」、「包青天」、「末世戰車」、「仙劍奇俠傳：九野」和「畫江湖之杯莫 停」等多款新遊。

自主研發業務方面，中手游預期，今年研發人數將增加近一倍至約800人。

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編輯：袁諾曦