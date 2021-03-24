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華住去年第四季 經調整EBITDA為3.75億人民幣

股市 23:34 2021/03/24

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華住預計2021年首季淨收入將按年增長8%至10%。（網上圖片）

華住集團(01179)公布2020年第四季度業績， EBITDA按年增加2.3%至11億元（人民幣，下同，相當於1.67億美元）; 2020年全年EBITDA為負6.31億元。不計入DH，2020年第四季EBITDA按年增38.8%至15億元，全年EBITDA則為7.36億元。

不計入股權激勵費用及因公允價值變動而產生的未變現收益或虧損，2020年第四季經調整EBITDA為3.75億元，2020年全年為負2.44億。不計入DH，2020年第四季經調整EBITDA為7.64億元，全年為11億元。

2020年第四季酒店營業額按年增長17.5%至110億元，2020年全年則下降5.6%至330億元。不計入DH，2020年第四季酒店營業額按年增13.2%，全年則下降12.5%。

2020年第四季淨收入為31億元，按年增長 5.5%，優於先前公布的收入增長0%至3%指引；全年則下降9.1%至102億元；不計入DH，第四季淨收入按年減3.1%，優於先前公布下降4%至7%指引。

2020年第四季租賃及自有酒店的淨收入為20億元，按年增長5.4%。歸屬於華住集團有限公司的淨利潤為人民幣7.03億元，按年增長13.57%；每股基本盈利2.27元。

不計入DH，2020年第四季歸屬華住集團的淨利潤為10億元，全年為負8.47億元。

於2020年12月31日，該公司現金及現金等價物的總結餘為人民幣70億元(相當於11億美元)，受限制現金為人民幣6,400萬元。

華住預計，考慮到於一月及二月份新冠確診個案重現，於2021年將合共開設1,800至2,000家酒店。於2021年，華住預期將關閉500至550家酒店。

於2021年第一季度，華住預期淨收入將較2020年第一季度增長8%至10%，或增長 61%至63%(倘不計入DH)。於2021年全年，預期淨收入將增長50%至54%，或增長50%至54%(倘不計入DH)。

截至2020年12月31日，華住全球範圍的在營酒店網絡共有6,789家酒店及約65.22萬間客房，包括DH的120家酒店。

編輯：李勝君

港股 業績公布 華住集團—S（01179） 人民幣 EBITDA 營業額 酒店

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