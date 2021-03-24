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【業績│SaaS股】金蝶國際去年盈轉虧蝕3.35億 雲業務收入增46%、佔比升至57%

新經濟追蹤 23:29 2021/03/24

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金蝶國際去年虧損3.3億元人民幣。

金蝶國際 （00268） 去年盈轉虧，錄得公司權益持有人應佔虧損約3.35億元（人民幣，下同），2019年則盈利約3.7億元。集團去年收入增0.9%至33.56億元，其中雲服務業務收入按年增長約45.6%，佔比由2019年的39.5%提升至57%。

董事會不建議派發2020年度有關股息。金蝶今日收報25.75元，跌1.5%，成交額7.3億元。

金蝶國際表示，去年錄得虧損主要因主動停止銷售部分企業資源管理軟件許可產品，及加大蒼穹等雲產品研發投入所致。企業資源管理計劃業務去年收入跌28%。

金蝶去年推進雲業務發展轉型戰略，著重發展和推廣訂閱式雲產品，期內雲服務業務收入增長46%至19億元。大型企業服務平台金蝶雲•蒼穹去年收入1.9億元，按年增長2.2倍，去年蒼穹共簽約367家客戶，合同共計近4.67億元，其中新簽客戶283家，包含國家電力投資集團、招商局、華為等。

金蝶雲•星空持續保持穩定增長，實現收入約11.41億元，增長超過31.4%，客戶續費率保持86%以上。截至去年底累計客戶超過1.72萬家，新簽曠視科技、元氣森林等企業。

花旗：金蝶去年下半年業務有改善　看好金蝶是SaaS雲業務行業整合贏家【下一頁】

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編輯：陳健婷

港股 業績公布 金蝶國際（00268） SaaS

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