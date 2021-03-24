【TVB業績】電視廣播去年虧損2.8億 下半年錄輕微純利 不派息

▲ 電視廣播去年虧損2.8億。

電視廣播（00511，TVB）公佈，去年收入減少25%至27.24億元，公司股東應佔虧損為2.81億元，較2019年的2.95億元略為收窄。若扣除去年上半年2.93億元淨虧損，集團去年下半年錄得輕微純利。電視廣播不建議派發股息。該股績前收報8.21元，跌5.6%，成交462萬元。

電視廣播主席許濤表示，集團去年錄得2.81億淨虧損，經調整EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）跌84%至7400萬元，反映了疫情下，尤其是2020年上半年，全球營商和市場環境極為嚴峻，但隨著廣告商逐漸重回市場，下半年的業務表現有所改善。

電視廣播主席許濤點名曾志偉任副總經理 王祖藍出任首席創意官【下一頁】

藝人曾志偉今年重返TVB出任高層，擔任副總經理（綜藝、音樂製作及節目）兼行政委員會特別顧問。許濤在業績公告中表示，「志偉作為娛樂界的資深演藝人，將在公司進軍內地的綜藝和音樂市場中擔當領導角色。」

電視廣播分部去年上半年錄得廣告收入3.51億元，下半年廣告收入5.3億元，較上半年增加51%。myTV SUPER用戶總數至去年底增加12%至910萬名，錄得溢利1100萬元，按年減少72.5%。

Big Big Shop的平均每月活躍用戶增加超過5倍，達到約100萬名。整體而言，大台網及電子商貿業務分部（包括Big Big Shop）錄得溢利5300萬元，增長20%。

曾志偉重回電視廣播後 內部通訊：余詠珊調職、何哲圖離任【下一頁】

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編輯：陳健婷