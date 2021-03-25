【高薪筍工】科技園推創科領袖培訓計劃 近三年畢業大學生可申請 學士生薪酬達2.5萬 博士生更高達4.5萬元

新冠肺炎疫情持續達一年，失業率也創新高，3月兩大企業新世界（00017）及美聯集團（01200）也相繼舉行大型招聘會，分別提供逾千份職位。過去一周也有針對大學畢業生的招聘會，其中政府推出「大灣區青年就業計劃」，而香港科技園公司也推出「明日創科領袖培訓計劃」，近三年內畢業的大學生可以申請，其中學士畢業生的薪酬達25,000元，博士畢業生的薪酬更達45,000元。

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為鼓勵年輕人到大灣區工作和發展事業，政府推出「大灣區青年就業計劃」，於周二及周三（23及24日）一連兩日舉行招聘博覽，提供超過800個職位空缺，包括設計師、會計主任、行政助理、人力資源助理、業務分析師、機械工程師、軟件工程師、網站開發員。招聘博覽對象為持有2019至2021年期間獲頒學士或以上學位的香港居民，在計劃下受聘者可獲得不低於18,000元月薪。

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而香港科技園公司（科技園公司﹚也於周三宣布「明日創科領袖培訓計劃」（Technology Leaders of Tomorrow Programme, TLT 計劃）招募新一屆成員。

TLT計劃為「香港科技園創科學院」（HKSTP InnoAcademy）於2020年推出的重點項目，計劃涵蓋持續培訓及研發技術支援，並為專才提供科學園科技公司的全職工作。本屆計劃的主題為「Start Now, Impact Tomorrow」，將與27 間夥伴企業合作，預計為學員帶來達48個工作機會，包括人工智能及機械人技術、生物醫療科技、數據及智慧城市以及金融科技等領域，數字較去年大幅增加。計劃亦加強與科學園以外的科技公司合作，連繫更多業界領先的初創及企業，攜手培育本地科技人才成為未來行業領袖。

以上計劃歡迎主修科學系、工程學系、數學系或其他相關學科，並於近三年內畢業的大學生申請。學士畢業生的薪酬為25,000元，碩士畢業生為30,000元，而博士畢業生則為45,000元。

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去年TLT計劃的八位年輕畢業生從600多位申請者中脫穎而出，投身科技園生態圈的領先科技公司。今屆學員將同樣接受為期兩個月的創科及領導才能培訓，其後於計劃內其中一所夥伴企業進行24個月的全職研發工作，以提升其科研及商業技能。TLT學員亦可體驗科學園社群的「Work. Live. Play. Learn.」創科文化，與園區創科人互動及交流。在計劃完結後，「香港科技園創科學院」亦將為畢業學員提供全方位的領導才能培訓及指導。

TLT計劃經已開始接受報名，並於香港時間 4 月 15 日（星期四）23時59分截止申請。有關香港科技園創科學院或TLT計劃的詳情，請瀏覽以下網頁。

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記者：陳詠妍