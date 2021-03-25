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【股市熱話】銀行戶口輸剩100元 想戒玩牛熊證　網民：贏粒糖輸間廠

股樓投資 17:43 2021/03/25

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港股近日急遇冷鋒，恒生指數連28000大關也失守，尤其新經濟股跌至潰不成軍，如炒牛熊證恐怕隨時血本無歸。近日有網民在討論區發帖，指因頻繁炒賣牛熊證，銀行戶口輸剩100元，上網尋求戒掉牛熊證的方法。

事主炒賣牛熊證的經歷：

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此帖文一出，引來不少股民網民回應，其中也有過來人分享慘痛經驗：「一開始玩10元一格，到玩到1000元一格，還輸掉埋首期，後來贏返又再賭過，今年以來已輸掉10萬元。

【第2季部署】恒指四連跌 兩萬八失守 7大股票ETF抗跌佳選 【見下頁

其他網民回應：

一直輸，冇飯開就會戒得甩

我細個個陣都試過賭牛熊輸好多下，所以我一出糧就做16個月定期，基本上息係得幾亳，不過無錢就無得賭

嗰少少錢唔買牛熊，真係想賺餐飯咩

【延伸閱讀】星展予恒指12個月目標33400點 上半年看好周期性傳統股 薦10隻港股為吸納首選【見下頁

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記者：李兆明

熊證 恒生指數 港股

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