【第2季部署】恒指四連跌 兩萬八失守 7大股票ETF抗跌佳選

美債息不斷走高，拖累高估值的科技股被拋售，北水買貨意欲減退, 恒指周三(24日)不但出現四連跌，單日再急挫579點，並且近兩個月以來首次失守28000點關口。從近期走勢及成交，以及新股表現可見，港股目前還未能回復早前的火熱氣氛。踏入第二季一旦美債息率繼續走勢，恒指更有下試更低區域的風險。然而個別股票及ETF，在跌市下仍具備保值能力，值得在目前跌市下留意及部署。

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早前因大市上升而沉寂的一眾反向ETF(交易所買賣基金)，隨著近期恒指及國指相繼轉勢，都重現值博率，當中可留意交投較活躍的一群。若對大市走向更悲觀，亦可考慮吸納具兩倍槓桿的反向ETF。

其次，可留意目前周息率高逾4厘的股份，因在目前的不穩市況及超低息環境下，可提供一定的抗跌力。這些高息股的特點，不外乎業務屬必需性質，不受經濟起落的影響，以及現金流強勁，擁有穩定的派息紀錄。

大跌市下值得留意的股票及ETF：

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