【小米業績】小米料今年智能手機業務高增長　芯片短缺情況仍持續

▲ 小米王翔稱，第四季收入增長放緩主要受供應問題影響。

小米 （01810） 總裁王翔表示，第四季收入增長放緩主要受芯片短缺導致供貨不穩定，強調已經與核心供應商優化供貨，以提高生產效率，彌補短期缺貨造成的影響。他說，今年首兩個月智能手機業務表現非常好，預計第一、二季好於去年同期，對今年智能手機高增長充滿信心。

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他續指，蘋果（美：AAPL）去年第四季發布的iPhone 12系列全球熱銷也對小米第四季手機銷售帶來一定的影響。他表示，「小米自誕生以來，並不缺競爭對手，會認真尊重對手，做好自己的產品。」

全球芯片短缺，並波及到手機鏈，引起市場關注。王翔指出，芯片短缺是全球性的問題，現時半導體行業周期性短缺，預期今年或明年將會遇到更大的挑戰。他解釋，由於市場低估了疫情下的經濟恢復，智能手機有剛需品的屬性，生產周期較長，故出現短缺的情況。

他稱，小米是在強勁增長情況下出現短缺問題，小米與合作供應商正在努力解決增長與供應產生的矛盾，相信缺貨是短暫的，增長是可預期的。

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小米業績後宣布收購紫米餘下股權，王翔認為，紫米在IoT領域有較強的研發能力及豐富經驗，相信紫米成為小米全資子公司後可提升IoT的供應、減少成本及提升生產鏈的競爭力。

市場最為關注的小米造車新進展，王翔未透露更多具體細節，稱見公告。

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編輯：陳華