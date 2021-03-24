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【騰訊業績】騰訊700去年純利升71%至1598.47億人民幣 符市場預期 末期息1.6港元

股樓投資 20:47 2021/03/24

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騰訊控股（00700）公布截至去年12月底止全年業績，營業額4,820.64億元（人民幣，下同），按年升27.8%；純利1,598.47億元，按年升71.3%，與市場預期介乎1,084.66億至1,958.06億元相符，亦高於中位數的1,312.55億元；每股盈利16.844元。末期息1.6港元，2019年度派息則為1.2港元。

中概股真係抽得過？ 鄭家華：中概股愈來愈不馨香，見【下一頁】

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其中，增值服務業務收入增長32%至2,642億元；網絡遊戲收入增長36%至1,561億元；網絡廣告業務增20%至823億元；金融科技及企業服務業務增26%至1,281億元。

按非標準會計準則，盈利為1,227.42億元，按年升30%，符預期介乎1,190億至1,261億元；中位數為1,225.56億元，每股基本盈利為12.934元。

【營商哲學】小鮮肉經濟學 點解邊到都見到姜濤？，見【下一頁】

此外，騰訊截至去年12月底止第四季收入為1,336.69億元，按年升26.4%，盈利為593.02億元，按年升174.8%，每股盈利為6.24元。按非國際財務報告準則，第四季盈利為332.07億元，按年升30%，每股基本盈利為3.494元。

截至去年底，微信及WeChat的合併月活躍賬戶數為12.25億，按年升5.2%，QQ的智能終端月活躍賬戶數為5.95億，跌8.1%，收費增值服務註冊賬戶數為2.2億，升21.9%

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記者：張以正

騰訊控股ADR（美：TCEHY） 騰訊控股（00700） 騰訊 港股

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