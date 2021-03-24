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【騰訊業績】騰訊上市投資權益年增近兩倍至1.2萬億　員工平均酬金多少？

新經濟追蹤 20:15 2021/03/24

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【騰訊業績】騰訊上市投資權益年增近兩倍至1.2萬億　員工平均酬金多少？

騰訊 （00700） 公布2020年全年業績，騰訊盈收表現大致符合預期，騰訊更新財報，部分外界留意的指標也同步更新。騰訊近年多家投資企業上市，以及受惠去年科技股表現理想，至2020年底，未包括持股50%以上的附屬公司，騰訊於上市投資公司權益的公允值達12,049億元（人民幣，下同），較前一年度大增1.87倍或7851億元人民幣。

騰訊上季經調整盈利增30%符預期 金融科技戰略重點「積極配合監管」，可見【下一頁】

騰訊認馬化騰與反壟斷監管官員會晤 強調屬自願、日常性質，可見【下一頁】

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若與去年9月底相比，騰訊去年底上市投資公司權益的公允值按季也升35%或31.42億元。因應投資公司的估值增加而產生公允值收益，騰訊去年全年其他收益淨額達571億元，按年增1.9倍。

今年初科技股從高位回落，騰訊的上市公司艦隊不少企業市值於本季可能遇上回潮，但騰訊持股的快手科技 （01024） 上市，料抵銷一定跌幅。

騰訊去年底員工總數達85,858名，按年擴軍36%或22,973人。騰訊去年總酬金成本按年增31%至696.38億元，平均每名員工年薪約81.1萬元（折合96.6萬港元），較去年同期略減4%。

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記者：麥德銘

港股 騰訊控股（00700） 馬化騰 騰訊

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