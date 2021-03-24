【發霉麵包】淘寶芝士抹茶奶酪包賣相勁驚人 睇起嚟好似發霉 網民：見到都唔想食

淘寶早已成為了不少港人每日必到的網站，買家只要足不出戶就能買到心頭好，他們除了買日用品，傢俱和衣服之外，連食物也會買。近日有網民在Facebook群組發文分享，在淘寶網發現了一款人氣乳酪包，這包名叫「芝士抹茶奶酪包」，外層呈綠色加上白色粉末，看起來好像發霉，外表非常驚人，不少網友看到照片直呼噁心，也擔心有食用安全問題，糾紛表示不會購買。

按圖看看，芝士抹茶奶酪包外表：

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【網民熱話】網民買淘寶中伏 淘床墊仲薄過張被 【下一頁】

此帖文一出，引起網民熱烈討論，部份網民表示，若果看到此麵包核突到不想吃，「嚇了一跳，不會買」、「運來香港真是發霉」、「如果真是發霉都不知道，食下去有多好食都是假的。」、「好明顯含有大量青霉素，沒有食物中毒就假。」、「發了霉都沒有人知道。 」、「看見都不開胃口。」

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責任編輯：陳頌潔