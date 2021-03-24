  • 21°C
香港時間 : 2021324日 (三) 21:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網民熱話】台式飲品店店員分享遇到的趣事　和小弟弟開玩笑說「野火吹又生」　招牌腦殘是想叫甚麼？

環球政經 20:28 2021/03/24

分享：

台式飲品店的餐牌名字千奇百趣，一不小心叫錯名字可能會弄出笑話。近日就有台灣網民在討論區分享在台式飲品店遇到的趣事，事主是台式飲品店的店員，他指在上班時經常會常常會遇到一些很怪的問題或者是客人講錯話，於是上來討論區分享有趣的時刻。如招牌奶茶變招牌腦殘，和小弟弟開玩笑說「野火吹又生！」結果弟弟傻眼的回他說「是春風吹又生⋯」等，讓網民直言「笑到肚子痛」。

【網民熱話】在早餐店打工能看到人生走馬燈？ 網民：抗壓性低做不了　【下一頁

在台式飲品店遇到的趣事：

    點擊圖片放大
    +19
    +18

 

【職場熱話】疫情下公司無錢出糧　辭職反被指無義氣　網民細數公司6宗罪　【下一頁


帖文引來網民熱烈迴響，不少人都留言分享自己的經歷，「這篇真的很好笑，但是又有點似曾相識的感覺。我：額⋯額老闆我要一杯波霸腦殘！！不不不是波霸奶茶啦！老闆：咳⋯好的波霸奶茶一杯」、「我要一杯熱的奶茶微糖少冰」、「飲料店打工+1，有客人問我什麼是熊貓珍奶，我說：黑珍珠跟白珍珠，客人說：什麼是黑珍珠，我說：黑色的珍珠」、「客：珍珠綠茶裡面是有珍珠嗎？」、「上班也是很多這種客人，牛奶雪花冰說成牛肉雪花冰。」

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

飲品推介 笑話 台灣 飲品 台式飲品

上一篇文章

【騰訊業績】騰訊700去年純利升71%至1598.47億人民幣 符市場預期 末期息1.6港元

下一篇文章

【網民熱話】升職後就平起平坐 指點一句令同事大感不滿 網民：自求多福！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？
【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？
【職場熱話】15k筍工vs 22k辛苦工　每月賺少7000的抉擇　網民：有22K都無命享
【職場熱話】15k筍工vs 22k辛苦工　每月賺少7000的抉擇　網民：有22K都無命享
【樓市熱話】公屋好抵住　生兩個小朋友再請工人　住公屋就是人生勝利組?　網民：生多個都綽綽有餘
【樓市熱話】公屋好抵住　生兩個小朋友再請工人　住公屋就是人生勝利組?　網民：生多個都綽綽有餘
【網民熱話】冷門學系畢業 40歲大叔工作20年月薪不到2萬 網民：你應該檢討自己能力
【網民熱話】冷門學系畢業 40歲大叔工作20年月薪不到2萬 網民：你應該檢討自己能力
【網民熱話】戶口結餘只得5萬 30歲港女學歷低加上手震搵唔到工 大呼「好徬徨！」
【網民熱話】戶口結餘只得5萬 30歲港女學歷低加上手震搵唔到工 大呼「好徬徨！」
厚德邨公屋富戶被揭發 虛報存款及股票額 判監4星期 超逾入息限額100倍
厚德邨公屋富戶被揭發 虛報存款及股票額 判監4星期 超逾入息限額100倍