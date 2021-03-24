【網民熱話】台式飲品店店員分享遇到的趣事　和小弟弟開玩笑說「野火吹又生」　招牌腦殘是想叫甚麼？

台式飲品店的餐牌名字千奇百趣，一不小心叫錯名字可能會弄出笑話。近日就有台灣網民在討論區分享在台式飲品店遇到的趣事，事主是台式飲品店的店員，他指在上班時經常會常常會遇到一些很怪的問題或者是客人講錯話，於是上來討論區分享有趣的時刻。如招牌奶茶變招牌腦殘，和小弟弟開玩笑說「野火吹又生！」結果弟弟傻眼的回他說「是春風吹又生⋯」等，讓網民直言「笑到肚子痛」。

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在台式飲品店遇到的趣事：

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帖文引來網民熱烈迴響，不少人都留言分享自己的經歷，「這篇真的很好笑，但是又有點似曾相識的感覺。我：額⋯額老闆我要一杯波霸腦殘！！不不不是波霸奶茶啦！老闆：咳⋯好的波霸奶茶一杯」、「我要一杯熱的奶茶微糖少冰」、「飲料店打工+1，有客人問我什麼是熊貓珍奶，我說：黑珍珠跟白珍珠，客人說：什麼是黑珍珠，我說：黑色的珍珠」、「客：珍珠綠茶裡面是有珍珠嗎？」、「上班也是很多這種客人，牛奶雪花冰說成牛肉雪花冰。」

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責任編輯：黃苑筠