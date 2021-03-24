【遙距醫療】保誠夥My Doc推出視像診症服務　4小時內即送藥上門

▲ 保誠今（24日）宣佈夥拍數碼醫療保健服務公司MyDoc合作，透過Pulse健康醫療平台推出視像診症服務，旨在為香港市民提供更便捷的醫療保健服務。（施雯雯攝）

鑑於新冠肺炎疫情反覆，本港公共醫療服務備受壓力，同時提升市民對數碼化服務的需求。透過科技連接醫療系統或可解燃眉之急，保誠今（24日）宣佈夥拍數碼醫療保健服務公司MyDoc合作，透過Pulse健康醫療平台推出視像診症服務，旨在為香港市民提供更便捷的醫療保健服務。

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Pulse健康醫療平台自去年3月正式在港推出，可隨時隨地為用戶提供健康小貼士及實時資訊。推出至今反應熱烈，截止目前香港區總下載量已逾65萬次。現時，所有用戶只需下載Pulse健康應用程式，即可安排本地執業醫生進行遙距視像診症，既可縮短輪候時間，亦可減少求診時出現交叉感染的風險。

▲ 現時，所有用戶只需下載Pulse健康應用程式，即可安排本地執業醫生進行遙距視像診症，既可縮短輪候時間，亦可減少求診時出現交叉感染的風險。

保誠首席營運總監蔡川艾表示，由保誠與MyDoc合作在港推出的視像診症服務，讓市民只需完成幾個簡單步驟，即可與專業的醫生會面，進一步在「預防」、「延緩」及「保障」三大健康關鍵階段提供適切的協助。而MyDoc所提供服務的醫生全部均具最少12年的臨床經驗，並已完成一系列視像診症臨床訓練及獲得認證。

只要完成一次性登記及提供用戶的醫療檔案後，網絡醫生就會根據病人所提供的病徵，判斷用戶是否適合進行遙距診症。用戶可直接於程式內完成付款步驟，繳付診症費用後，系統將在30至45分鐘內，為其安排醫生進行視像診症。而除了常見的感冒、流感、鼻竇炎及呼吸道感染病徵外，醫生亦有接受相關的培訓，能夠在視像診症中評估病人是否懷疑感染新型冠狀病毒。

視像診症的的服務時間將由平日的上午9時至晚上7時，以及星期六的上午9時至下午1時。每次診症費用為200元，並提供由醫生處方最多3天的標準藥物；至於藥物配送費用則由50至80元不等，視乎配送地區而定。保誠客戶更可直接申請醫療理賠，惟不包括藥物配送費用。

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會診完畢後，派送員會將包有處方藥物的密封袋在4個小時內送到用戶填寫的地址。用戶更可透過程式下載電子處方、電子醫療證明、醫生轉介信以及收據。為保障病人的私隱，所有醫療紀錄只供應診醫生及病人查閱；而病人在收取藥物翌日亦會收到Mydoc的跟進服務，確保最佳的醫療體驗。

記者：施雯雯