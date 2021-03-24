匈牙利家庭醫生97歲仍執業 經歷二次世界大戰 在大屠殺當中幸存

所謂醫者父母心，大部分從事醫護行業的從業員都對此行業充滿熱誠，一名匈牙利家庭醫生就「活到老、做到老」。這位醫生的名字叫克爾門迪（Istvan Kormendi），第二次世界大戰，亦在大屠殺當中幸存下來。今年已屆97歲高齡的他，仍繼續行醫，替人治病，外媒指他現時應該為還在生的最年老的醫生。

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克爾門迪於1923年在匈牙利首都布達佩斯出生，1950年取得專業資格，成為醫生，一直行醫到現在。雖然他曾於1989年決定退休，但他之後一直與政府醫療衞生部門聯繫，並在他的診所內為人看病。他的診所其實就是他的寓所，位於布達佩斯卡素區。他接受記者訪問時稱：「我的父親也是醫生，自1920年起行醫，我就在這裏出生和長大。當時沒有大型的公立醫院和醫療設施，所有醫生都把自己的寓所當作診所」。

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除了克爾門迪外，「活到老、醫到老」的例子，例如生於1898年2月1日、全球最年長的執業醫生蕾拉．丹瑪（Leila Demark），1日走完了一生的道路，享壽114歲。她以小兒科專業懸壺濟世70多年，幫助不計其數的父母和孩子，在103歲時退休，是世界最年長的執業醫生。

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責任編輯：翁嘉陽