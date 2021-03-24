  • 21°C
香港時間 : 2021324日 (三) 20:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

匈牙利家庭醫生97歲仍執業 經歷二次世界大戰 在大屠殺當中幸存

環球政經 19:39 2021/03/24

分享：

所謂醫者父母心，大部分從事醫護行業的從業員都對此行業充滿熱誠，一名匈牙利家庭醫生就「活到老、做到老」。這位醫生的名字叫克爾門迪（Istvan Kormendi），第二次世界大戰，亦在大屠殺當中幸存下來。今年已屆97歲高齡的他，仍繼續行醫，替人治病，外媒指他現時應該為還在生的最年老的醫生。

德州醫生疑偷取9劑疫苗 率先讓親友使用 辯方律師：「只是擔心過期」 ：【下一頁

克爾門迪於1923年在匈牙利首都布達佩斯出生，1950年取得專業資格，成為醫生，一直行醫到現在。雖然他曾於1989年決定退休，但他之後一直與政府醫療衞生部門聯繫，並在他的診所內為人看病。他的診所其實就是他的寓所，位於布達佩斯卡素區。他接受記者訪問時稱：「我的父親也是醫生，自1920年起行醫，我就在這裏出生和長大。當時沒有大型的公立醫院和醫療設施，所有醫生都把自己的寓所當作診所」。

平安好醫生在線醫療收入增八成 去年經調整淨虧損收窄至5億元：【下一頁

除了克爾門迪外，「活到老、醫到老」的例子，例如生於1898年2月1日、全球最年長的執業醫生蕾拉．丹瑪（Leila Demark），1日走完了一生的道路，享壽114歲。她以小兒科專業懸壺濟世70多年，幫助不計其數的父母和孩子，在103歲時退休，是世界最年長的執業醫生。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：翁嘉陽

退休 診所 匈牙利 醫生

上一篇文章

【網民熱話】在早餐店打工能看到人生走馬燈？ 網民：抗壓性低做不了

下一篇文章

【樓市熱話】夫婦八萬收入 手頭現金一百萬 求上車盤推薦 網民：儲多幾年錢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】15k筍工vs 22k辛苦工　每月賺少7000的抉擇　網民：有22K都無命享
【職場熱話】15k筍工vs 22k辛苦工　每月賺少7000的抉擇　網民：有22K都無命享
【網民熱話】冷門學系畢業 40歲大叔工作20年月薪不到2萬 網民：你應該檢討自己能力
【網民熱話】冷門學系畢業 40歲大叔工作20年月薪不到2萬 網民：你應該檢討自己能力
【網民熱話】戶口結餘只得5萬 30歲港女學歷低加上手震搵唔到工 大呼「好徬徨！」
【網民熱話】戶口結餘只得5萬 30歲港女學歷低加上手震搵唔到工 大呼「好徬徨！」
厚德邨公屋富戶被揭發 虛報存款及股票額 判監4星期 超逾入息限額100倍
厚德邨公屋富戶被揭發 虛報存款及股票額 判監4星期 超逾入息限額100倍
【樓市熱話】公屋好抵住　生兩個小朋友再請工人　住公屋就是人生勝利組?　網民：生多個都綽綽有餘
【樓市熱話】公屋好抵住　生兩個小朋友再請工人　住公屋就是人生勝利組?　網民：生多個都綽綽有餘
【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？
【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？