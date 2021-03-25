【C家教路@iM網欄】環球股市每況愈下 港股業績期更波動

股市近日上落波動大，整體市況形勢仍舊不樂觀，唯一不同的是， 港股正值年度業績期，令市況的波動性更大。 現時市場正尋找喘息空間， 業績期或有利早前較弱勢的增長股有反彈機會， 但整體還是要看市場的情緒。港股周二（23日）的成交額只得1, 300億港元，暫時市場風險胃納繼續縮小， 差的消息將會無限放大，因此業績不及預期的股票必遭拋售， 而交到功課的亦不一定會升，只有足夠驚喜度的業績， 才可在跌市中嘗試站穩陣腳。

內地「收水」的情況未有改善， 加上現在中美關係又返回其中一個焦點， 存在的不確定性更影響著股市表現。 未來政策面上的調控將會繼續發放消息，在這個沉悶的市況下， 會令人戰意消沈。另一方面，美國長債收益率的上行風險沒有改變， 筆者相信未來債息仍會繼續向上走，只是暫時企穩1.6厘至1.7 厘 區間而已。上周末美國聯儲局宣佈不會延長銀行補充槓桿率 （SLR） 豁免安排，即使經濟面未有全面恢復過來，聯儲局有這個決定， 可說是於環球股市上「踩多兩腳」， 市場短期內將會非常憂慮美國銀行拋售美國國債的情況出現， 屆時長債息或會因此上升。

從股市表現來看，近日港股及A股的走勢仍非常不濟， 周二晚美股連「經濟重啟」系列的股票， 如遊樂園及旅遊相關的都出現嚴重拋售，拖累港股周三（24日）的 「舊經濟」股表現。早前估值較便宜，而且有事件支持的股票， 如康哲藥業 （00867） 等，都出現回調跡象。業績差的股票甚至會出現爆雷情況， 如頤海國際（01579） 及吉利汽車 （00175） ，業績發佈後急瀉逾一成。現時整體市況可說是每況愈下， 筆者暫時的看法仍不樂觀，認為選股的準確度將要提高， 打法需要更加謹慎，才有機會避過多重的「陷阱」。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金— 中國股票基金經理。C基金現時未持有以上股票的長/短倉。 以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www. facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介： 有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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