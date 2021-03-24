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【物流大擠塞】長榮貨船擱淺塞蘇彝士運河　Flexport：貨主最關心貨物有否損毀　

商業 20:08 2021/03/24

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長榮貨船昨日起於蘇彝士運河擱淺，有廠商的貨物在該船上，已準備2大方案應急。（網上圖片）

長榮貨船昨日起於蘇彝士運河擱淺，正堵塞這條連接歐洲及亞洲的重要航線，會否影響香港貨運？

【物流大擠塞】長榮貨船擱淺塞蘇彝士運河　出口及物流業憂影響港船運

【物流大擠塞】長榮貨船蘇彝士運河擱淺　歐亞船運大受影響　逾百船滯留

國際貨運代理商Flexport亞洲董事總經理高學亨透露，平台系統能追蹤貨物的狀況，發現有43位客人的貨物在該長榮貨船上，並立刻與客人聯絡。「他們是中港廠商，出口貨物到歐洲，最關心貨物有沒有損毀，是否需要補貨。」

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他認為，客人表現相對冷靜，可能因為疫情下有不少突發事故，包括港口被封及「缺櫃潮」等，已慢慢習慣了要應急處理。因此，他們傾向觀察數天，如果數天內能處理好則影響不大。同時他們亦準備應急方案，「第一，查詢目的地的庫存是否足夠，若不足夠，或許考慮先空運部分貨品到當地；第二，尚未出口的貨品可能會考慮使用其他途徑出貨。」

建材工程企業美加木業總經理麥進東透露，公司有透過船運，將建築材料出口至英國及西班牙，暫未收到船運公司通知出現問題。「最近一批3月初出貨，預計4月底到達歐洲。最壞情況可能要繞道而行，運輸時間會延長，幸好客人預早數月訂貨，即使延遲亦不太擔心。」

【旅遊寒冬】香港旅遊展（ITE）延期至7月底兼縮減規模　5個展廳變3個

記者：朱悅瀅

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