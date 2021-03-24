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【騰訊業績】騰訊上季手遊增速回落至41% 馬化騰：數據分享及保護需平衡

新經濟追蹤 19:31 2021/03/24

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騰訊主席馬化騰回應互聯網平台數據開放表示，數據的分享及保護需要取得平衡，平台作為中間商要把握方向。

騰訊 （00700） 去年首三季手遊收入均錄得6成以上增長，惟去年第四季增速回落至41%。騰訊總裁劉熾平在業績會表示，40%以上的增長亦已經相當高，由於中國復工復產，用戶的遊戲時長正常化，因手遊收入遞延政策，去年疫情期間的流水逐步釋放，至去年第四季已經基本消化。

劉熾平續指，在「疫後一年」的時間點，遊戲時長趨向正常化，同時受去年高基數影響。但「過了這一年，在更長遠的未來，騰訊遊戲將站在更高的台階上」，因遊戲玩家的數目、忠誠度均有提升。

圖解騰訊第四季及去年業績表現

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針對互聯網平台數據開放共享問題，騰訊主席馬化騰稱，數據對數字經濟未來監管方式很重要，但涉及的問題非常複雜，因有平台數據、用戶數據、公眾數據甚至用戶之間的數據，目前各個平台基於最小化原則保護用戶隱私，而公眾對用戶隱私的關注也愈來愈高，在數據分享和保護需要取得平衡，而平台作為中間商要把握方向。

騰訊認馬化騰與反壟斷監管官員會晤　強調屬自願、日常性質【下一頁】

另外騰訊早前因收購猿輔導構成違法經營者集中遭罰款50萬人民幣，馬化騰表示，騰訊目前正積極配合合規要求，梳理過去的合規情況，盡可能做到合規發展。

騰訊首席戰略官James Mitchell回應內地反壟斷監管加強會否放緩投資時表示，騰訊的大多數投資均是少數股權投資，而騰訊的增長也並非依靠收購，將延續現時的投資策略。截至去年底，騰訊於上市投資公司（不包括附屬公司）權益的公允價值為1.2萬億元人民幣。

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編輯：陳健婷

 

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