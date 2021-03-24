【網民熱話】事主自認目光短淺　驚訝胖子不去健身中心是因為沒錢　引起網民熱烈討論沒錢是否較易胖

都市人越來越注重健康，不少人都會選擇到健身中心，鍛鍊身體。近日就有台灣網民在討論區發帖，指剛看到一則留言：「有沒有想過不是每個人的財力都允許上健身房」，令事主驚訝居然有不少人是因為財力不允許而上健身中心。帖文一出引起不少網民離題討論沒錢是否比較容易胖的問題。

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事主在之後留言亦指自己應該是目光短淺， 可能台灣還是有少部分人，真的經濟貧困有一餐沒一餐，卻不小心長太肥。又祝大家都可以順利減脂。

帖文一出，有不少網民都說出自身經歷，指沒有錢的確會容易胖，「貧窮不代表會瘦，有時反而因為只能買低價位不營養的東西反而肥胖。」、「沒錢的話確實比較容易胖，因為你能買到最便宜能果腹的東西，很容易是油炸或澱粉類」、「沒錢的意思不是0收入，是在分配支出的先後順序裡選擇不付健身費用。」、「我不是說世界上沒有懶的窮人，我說的是窮的人容易胖，而且不足資源去減重。」、「真的便宜的東西比較會胖，如果少吃澱粉就要用其他營養素補足，但是菜容易餓、蛋白質又貴。」

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不過亦有網民持相反意見，「他們只是懶吧」、「她們沒錢(X)，她們不想把錢花在健身房(O)」「不想花錢可以花時間在家做也是可以的吧」、「沒錢可以到公園運動， 一個字懶而已」、「沒錢其實可以買一組啞鈴，啞鈴用途超廣，不一定要健身房」

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責任編輯：黃苑筠