【復活節】《貓．美術館》延長開放至5月底　全新加入半立體喵作場景及壁畫 （多圖）

《貓．美術館》自去年11月初登陸北角匯以來，掀起一片貓奴打卡熱，可惜疫情反覆，多個立體景區都曾經要暫時關閉。隨著早前限聚令放寬重開，《貓．美術館》宣佈再次延長開放至5月31日。

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是次美術館特意增設兩個半立體貓作場景《拾貓草》和《貓的永恆》；以及加入兩幅巨型貓壁畫《貓咪們的野餐》和《貓咪的船上派對》。另外，大會也設立了《貓．美術館》Easter CATsule扭蛋限定店，共有12款全新限量喵作精品，包括迷你拼圖、杯套和方巾等。The Point by SHKP會員只要憑指定積分及即日消費滿指定金額，可換領扭蛋代幣，儲滿指定數量的扭蛋代幣，就可以去到Easter CATsule扭蛋限定店扭出心水精品。

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適逢復活節亦是兒童節，大會也特設「Easter自由裝」應節遊戲，即場捐款滿指定金額，可自選一款《貓．美術館》限量紙杯，將想帶走的復活節朱古力蛋或喵零食裝入紙杯裡，直至裝滿為止。

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責任編輯：蘇穎琪