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【物流大擠塞】長榮貨船擱淺塞蘇彝士運河　出口及物流業憂影響港船運

商業 19:01 2021/03/24

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出口及物流業界普遍認為，蘇彝士運河是香港往來歐洲船運的必經之路，事件延長了原本緊張的船期，對本港船運有一定程度的影響。（法新社圖片）

長榮貨船昨日起於蘇彝士運河擱淺，正堵塞這條連接歐洲及亞洲的重要航線，會否影響香港貨運？出口及物流業界普遍認為，蘇彝士運河是香港往來歐洲船運的必經之路，事件延長了原本緊張的船期，對本港船運有一定程度的影響。

【物流大擠塞】長榮貨船蘇彝士運河擱淺　歐亞船運大受影響　逾百船滯留

【旅遊寒冬】香港旅遊展（ITE）延期至7月底兼縮減規模　5個展廳變3個

香港中華出入口商會副會長許華傑預計，事件應會拖延數天，但相信當地政府會想辦法解決。原本廠商出口時，已要面對「缺櫃潮」的問題，拖慢了船運進度，加上最近船位經常不足夠，相熟的船運公司一星期才有一趟船期。

他續指，旗下會員反映，有歐洲客人投訴要盡快出貨，因此改以火車運貨至歐盟國家。「火車比船貴，但已不是錢的問題，最重要能夠出貨。」他相信，船運物流的亂況，要待疫情散去，全球各地能正常貿易，才會結束。

香港貨運物流業協會主席胡百浠表示，難預測事件令船期延長多久，不過近年全球物流多次擠塞，相信客戶都會了解及體諒，若運送途中有任何意外，都會即時通知客戶。至於會否使用其他的物流方法，他透露，會按價錢及時間來計算最佳的物流方式，隨着船運費用不斷增加，發現近期以火車運貨的情況增多。

【物流亂局】貨運有紀錄以來最嚴重延誤　續拖累台灣半導體出貨

記者：朱悅瀅

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