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【每日焦點】英特爾計劃興建新工廠擴芯片產能　LINE宣布將會終止中國開發業務

科技 20:00 2021/03/24

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英特爾（Intel）宣布在美國增設兩間芯片工廠。另外，LINE於今（24日）發出聲明稱將更新隱私政策。

全球芯片供應短缺情況持續，近日英特爾（Intel）就宣布，未來會進一步擴充產能，並率先投放約200億美元（約1550億港元），在美國亞利桑那州興建兩間芯片工廠。是次建廠為Pat Gelsinger上任以來最大型的計劃，他強調，公司未來會繼續成為芯片行業的主要製造商，另外新工廠可為當地提供3,000個就業機會。

【芯片大戰】Intel宣布斥資逾千億興建兩間芯片工廠　進一步擴充製造產能

通訊軟件LINE早前被爆出存有私隱漏洞，為因應日本個資法新法將在2022年實施，LINE稱已終止中國開發據點的LINE通訊相關功能開發，而原本存放在韓國的數據資料也將陸續移回日本。LINE官方今（24日）發出聲明稱將更新隱私政策，以更透明的方式向用戶說明LINE對跨境資料的處理，也將清楚列出會接觸處理用戶資料的國家。

【LINE資料外洩】LINE宣布終止中國開發業務　在韓資料急撤回日本

【更多科技新聞】

＜＜【小米新機】小米Redmi Note 10系列4月初發售　1億像素四鏡頭組合僅售2,299元

＜＜【華為制裁】中國廠商憂慮成美國制裁目標　視華為鴻蒙系統為後備方案

責任編輯：李寶如

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