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哈里梅根幕僚長辭職 結婚以來第13人劈炮

環球社會熱點 18:59 2021/03/24

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英國哈里王子與夫人梅根的專訪成為全球熱話，梅根更被指控曾欺凌英國王室職員。哈里梅根與英國王室的風波愈演愈烈之際，哈里梅根的幕僚長宣布辭職。連同哈里梅根幕僚長計算在内，哈里梅根結婚以來已有最少13名職員辭職。

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英國王室考慮委任專員 處理種族歧視等議題 【下一頁】

聖洛朗（Catherine St-Laurent）於求職網站LinkedIn的個人頁面上，宣布辭任哈里（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）幕僚長及慈善組織Archewell Foundation總監一職。

據悉，聖洛朗於去年4月加入哈里梅根團隊，任職未夠1年就宣布辭職。聖洛朗退出團隊後，將由已為哈里梅根工作4年的英國公關團隊成員霍爾特（James Holt）接替。

聖洛朗加入哈里梅根團隊前，曾於微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）成立的比爾及梅琳達蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）擔任資深傳訊總監。

英媒指哈里與梅根團隊的人事調動頻繁，職員流失程度如在玩旋轉木馬。據悉，哈里梅根成婚後最少有13名職員辭職，包括高級通訊秘書麥基弗（Katrina McKeever）、兩名保姆、曾為英女王工作17年的資深王室職員科恩（Samantha Cohen）。

責任編輯：鄭錦玲

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