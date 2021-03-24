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【股票推介】石Sir今日推介股票表現速睇

股市 18:58 2021/03/24

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《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）逢交易日中午，除回答網友股票疑難，亦會推介一隻心水股票。石Sir今日推介中國移動 （00941） ，推介買入價為53元，目標價53-57元，止蝕價50元。該股份今日收市報52.1元。

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欄名 : 石Sir午市閒談

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