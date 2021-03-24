【股票推介】石Sir今日推介股票表現速睇 股市 18:58 2021/03/24 分享： 《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）逢交易日中午，除回答網友股票疑難，亦會推介一隻心水股票。石Sir今日推介中國移動 （00941） ，推介買入價為53元，目標價53-57元，止蝕價50元。該股份今日收市報52.1元。 立即睇片重溫： 欄名 : 石Sir午市閒談 最新專欄文章 更多 石Sir午市閒談 - 今日推介中移動 | 吉利、贛鋒鋰業、藥明生物、海爾智家、思摩爾最新部署最新部署（立即觀看） 今日 今日推介中移動 | 吉利、贛鋒鋰業、藥明生物、海爾智家、思摩爾最新部署最新部署（立即觀看） 石Sir午市閒談 - 今日推介中海物業｜滙豐、德昌電機、港交所、微盟及美團最新部署（立即觀看） 2021/03/23 今日推介中海物業｜滙豐、德昌電機、港交所、微盟及美團最新部署（立即觀看） 石Sir午市閒談 - 今日推介龍源電力 | 長和、長實、中海外、中海油、中芯國際最新部署（立即觀看） 2021/03/22 今日推介龍源電力 | 長和、長實、中海外、中海油、中芯國際最新部署（立即觀看） 石Sir午市閒談 - 今日推介特步 | 新創建、澳優、碧桂園、長汽、交行最新部署（立即觀看） 2021/03/19 今日推介特步 | 新創建、澳優、碧桂園、長汽、交行最新部署（立即觀看） 石Sir午市閒談 - 今日推介舜宇光學科技 | 希慎、惠理集團、建行、希瑪眼科、鴻騰精密最新部署（立即觀看） 2021/03/18 今日推介舜宇光學科技 | 希慎、惠理集團、建行、希瑪眼科、鴻騰精密最新部署（立即觀看） 石鏡泉 股票 香港經濟日報 中國移動（00941）