【美股焦點】道指開市升逾200點 惟科技股仍未止跌

道瓊斯工業平均指數周三 (24 日) 高開290點或0.89%，報32714點，標普500指數升11.6點或0.3%，報3922點，惟納斯達克指數跌0.54%或71.8點，報13154點; 多隻科技股仍未止跌，Facebook、Apple、Netflix跌0.67%至0.98%不等，中小型科技股跌幅更大，Ark Innovation ETF跌2.89%，但Amazon、Google母公司Alphabet隨大市升0.1%及0.4%。

【美股分析】美銀指機構期貨倉位跌至一年低位 大型科技股逆市現上升訊號

聯儲局主席鮑威爾 (Jerome Powell) 和財長耶倫 (Janet Yellen) 周二（23日）出席國會聽證會時指，隨著疫苗加速接種，經濟有望在今年出現回彈。鮑威爾指，雖然市場預期通脹升溫，但刺激法案不太可能為長遠帶來通脹，重申局方必要時有足夠工具處理物價上升壓力，鮑威爾稍後將再度出席國會聽證。

債息方面，財政部本周連續三天標售國債，昨日出售 600億兩年期國債後，財政部稍後亦將出售610億美元的五年期國債，現時美國十年期國債孳息率小漲至 1.639％。