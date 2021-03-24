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獨創號將於4月初於火星首次試飛 拍攝高清照片後降回地面 任務具難度

環球政經 18:55 2021/03/24

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美國太空總署周二宣布最新計劃，希望於4月初，將早前成功登錄火星表面的探測器「毅力號」（Perseverance）上的直升機「獨創號」（Ingenuity），首次放出飛行。

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現時「獨創號」仍然固定於「毅力號」探測器的腹部區域，「毅力號」則以緩慢速度移動至預定地點，當作是「火星機場」使用，為「獨創號」4月初起飛及執行飛行任務作準備。

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到預定地點後，「獨創號」將會有30個火星日（相等於31個地球日）去執行任務。太空總署噴射推進實驗室火星直升機項目首席工程師巴拉拉姆說：「我們現時估計，（「獨創號」進行首次起飛及飛行）的日期為4月8日」。

「獨創號」的任務其實相當不容易，因為火星大氣層的密度相等於地球大氣層密度的百分之一，要在這種環境下起飛，難度極高。按照計畫，它會每秒爬升1米（約3呎），升到3米（約10呎）的高度，在空中靜止30秒，拍攝高清照片，然後降回地面。

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責任編輯：翁嘉陽

美國太空總署 工程 火星

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