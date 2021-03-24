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保誠聯MyDoc推視像診證服務　診金200元　可於4小時內在家取藥

理財智慧 20:05 2021/03/24

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新冠肺炎疫情持續，有不少醫療機構乘勢推出遙距診症服務，包括醫管局在去年發布視像診症功能整合應用程式「HA Go」、香港電訊（6823）推出門診平台「DrGo」等；保誠保險有限公司亦宣佈透過Pulse by Prudential 健康應用程式推出視像診症服務。

保誠是次與數碼醫療保健服務公司 MyDoc 合作，讓用戶可安排本地執業醫生進行遙距視像診症、獲取電子處方及電子醫療證明，並於 4 小時內在家中收取藥物。

視像診症服務的診症費用為200元，藥物配送費用由50元至80元不等(包括由普通科醫生處方最多3天的標準藥物及藥物派送服務乙次)。處方藥物將於視像診症完成後4小時內送到用戶府上。

保誠首席營運總監蔡川艾表示，公司留意到市民使用視像歲症的需求上升，因而與 MyDoc 合作在港推出相關服務。「Pulse在港推出後曾於首 24 小時內錄得下載量超過 20萬次，截止現時的香港區總下載量超過65萬次。」MyDoc 香港總經理 Jonathan Linstow指，為繼續減低病毒傳播的風險和減輕市民對疫苗的焦慮和疑問，公司認為目前Pulse在港推出後最重要的是向廣大市民提供可靠和實時的資訊。MyDoc 營運主管譚建明補充，平台內的客戶資料只有已確認身份的醫生才可使用，「我們平時也不能接觸病人的資料，這只是病人和醫生之間的私隱，中間個過程亦不會儲存任何紀錄。」

此外，平台內的醫生平均有12年以上經驗，然而，由於系統是藉AI安排，所以目前暫未能讓用戶自選醫生。現時，平台周一至五的診症時間為早上9時至晚上7時；周六則為早上9時至下午1時。

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責任編輯：黎淑雯
 

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