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【小米收購】小米新股連現金收購紫米逾50%股權　紫米耳機具AirPods Pro「影子」

股市 18:44 2021/03/24

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小米收購生態鏈公司紫米逾50%餘下股權

小米 （01810） 公布，擬發行2.05億美元收購紫米（ZIMI INTERNATIONAL）已發行的50.09%股本，當中1.76億美元為現金，其餘2845萬美元或2.21億港元以小米代價股份支付，每股發行為25.47元，發行867萬股新股，相當於小米已擴大股本0.03%。完成交易後，紫米會成為小米全資附屬公司。

小米今日收市價為25元，新發行股份較收市價溢價1.9%。

小米上季經調整純利升36.7%至32億元人幣 周受資因家庭原因辭任執行董事，可見【下一頁】

紫米主要推出充電、耳機產品，PurPods Pro具蘋果AirPods Pro影子

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小米指，紫米旗下品牌包括ZMI，致力於高端智能手機配件以及智能硬件的研發與製造，包括充電器、 無線充、數據線、智能小家電等多款產品。紫米在2019年、2020年分別錄得3.26億元、2.64億元人民幣溢利，至去年底資產總值為12.5億元人民幣。

小米表示，收購可以提升小米在5G+AIoT（人工智能和物聯網）的技術競爭力，指紫米在多項物聯網領域具備優秀的技術研發能力和出色的行業資源與營運經驗，包括電源相關產品、攝像頭及音箱等，能夠同時協同和提升小米未來生態鏈產品的競爭力。

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