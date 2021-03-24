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亞太金融機構合規成本按年上升20.6%　料增至937億元

科技 19:16 2021/03/24

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最近有報告指出，亞太區金融機構的金融犯罪合規成本按年上升 20.6%。

新冠肺炎疫情下，金融行業面臨更多不同挑戰。有報告指出，亞太區金融機構的金融犯罪合規成本按年上升 20.6%，料成本將增至120.6億美元（約937億港元）。

＜＜【創造就業】金融服務業創職位計劃接受新申請　新職位每月可獲最多１萬元補貼

＜＜【虛擬銀行】冀引領銀行業界發展　livi bank今年3大產品方向

LexisNexis Risk Solutions近日發布《亞太區金融犯罪合規真實成本報告》指，亞太地區大型金融機構的犯罪合規預計總成本顯著增加，料會增加至120.6億美元（約937億港元）。當中大型金融機構所佔比例較高，達到64.9億美元（約504.1億港元），而印度市場的金融機構數目較多，佔總成本46%，達到55.1億美元（約428.0億港元）。

報告指出，在亞太地區中，機構投放於員工及科技的金融機構合規成本，平均每年分別為1,810萬美元（約1.4萬億港元）及1,460萬美元（約1.1萬億美元）。此外，有接近7成受訪亞太區金融機構認為，在未來1至2年內，合規成本受疫情影響將進一步增加。有69%受訪機構預計，成本增加涉及科技支出，僅31%受訪機構認為勞工是成本増加的主因。
 
其公司亞太區金融犯罪合規總監Douglas Wolfson表示，疫情影響亞太區金融犯罪合規的運營和成本，同時令KYC「了解你的客戶」、警報解決方案及制裁篩選等，面臨更複雜的挑戰，讓所有銀行的成本大增。

責任編輯：李寶如

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