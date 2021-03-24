【樓市現象】沙田樓齡30年屋苑 2房單位1000萬易手 創同類單位歷史新高

最近多個新盤排隊推出市場，未有搶去二手市場客源，反而令樓市氣氛更暢旺，市場開始錄得愈來愈多高價成交，最近一個沙田新城市廣場的兩房單位以達1000萬元成交，創同類單位歷史新高。

【職場熱話】40歲打工擔心被職場歧視 憂不及年青一族 網民：為生活仲打工有多尷尬？見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【低水筍盤】九龍上車盤8分鐘到港鐵站 首置客398萬元買到2房戶 首期唔使40萬，見【下一頁】



中原地產高級資深區域營業經理馮澤源表示，近日入市氣氛高漲，買家加快入市步伐，二手交投熱鬧。沙田新城市廣場最新錄得5座中層B室，實用面積583平方呎，2房間隔，業主開價約1,050萬元，議價後以1,000萬元易手，實用呎價約17,153元，創同類型單位新高價。

【職場熱話】每天加班至11時 想辭職但怕被人說是「衰仔」 網民：走得快好世界，見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

馮澤源表示，原業主於2013年以638萬元入市上址，持貨約8年，是次沽出單位，帳面獲利約362萬元離場，單位升值約56.7%。

【有片睇】本港有望引入載客無人機 將軍澳飛到中環機程只係8分鐘 票價最平200元起 最快年底試乘，見【下一頁】

位於沙田沙田正街2至8號的新城市廣場，屬於沙田市中心的龍頭私樓屋苑，物業由新地（00016）發展，基座為新城市廣場第三期上蓋，設有有5幢住宅，分別命名為海桐閣、紫藤閣、蕙蘭閣、銀樺閣及紅棉閣。單位實用面積由578平方呎至1,018平方呎，間隔由兩房至三房，為沙田市中心大型住宅項目，提供792個單位，物業於1991年入伙，樓齡已達30年，但由於物業跟港鐵沙田站及大型商場近在咫尺，無論交通及購物也非常便利，因此物業一向備受用家捧場。

【樓市現象】孝順客遇上屯門向東南3房戶 怕錯失良機睇樓後即以610萬承接 送比父母作安樂窩，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍