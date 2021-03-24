【樓市熱話】夫婦八萬收入 手頭現金一百萬 求上車盤推薦 網民：儲多幾年錢

每對夫婦結婚後都想有一個「安樂窩」生活，近日有網民於網上討論區發文，指自己每月八萬元收入，手頭現金有一百萬，但不想住大西北，問網民有甚麼上車盤推薦。

按圖了解更多，樓主要求：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

此帖文引來不少網民回應，建議樓主儲多兩年先買樓，況且現金只得一百萬在香港沒有甚麼選擇，「這麼高收入，不如認真儲多兩年先考慮，當你有三百萬現金的時候，輕鬆買到一百萬以下樓。」、「隨便看了長沙灣465呎都需要900萬，不如你儲多130萬先想買樓。」、「如果目標在九龍區，要有露台，而且450呎。可能儲多二百萬會好一點，剛剛畢業兩年都很年輕，我明白你想結婚買樓，但這些事情是不可以急的。」、「儲下先，9成按揭沒有500萬都買不到，不如你們儲多一百萬，分分鐘有很多選擇。」、「100萬首期少了一點，你既要露台又要450呎，儲多少少相對輕鬆一點。」

然而，仍有網民建議樓主買大西北，「只得一百萬就在大西北住好一點，花80萬買四百幾呎的單位，還需付20萬裝修。」但被樓主反駁道：「有車會考慮住大西北，但沒有車又沒有車牌。」最後，樓主在討論區表示：「經綜合眾多留言後，看來要儲多2百萬或者大西北選擇，讓我儲夠錢再向網民請教。」

【低水筍盤】九龍上車盤8分鐘到港鐵站 首置客398萬元買到2房戶 首期唔使40萬 【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔