【豪華裝修有相睇】元朗加州花園1520萬沽　「沙士貨」大賺逾千萬

新盤銷情暢旺，就連新盤「倉底貨」也變得搶手，而二手市場則屢錄高價成交，反映不少買家對後市有信心。值得留意的是，除了上車客，近期亦多了不少換樓客入市，帶動整體樓市發展。中原譚永康說，元朗加州花園翠松路雙號屋，實用面積1,367平方呎，連花園及車位，原叫價1,580萬元，其後減價60萬元，以1,520萬元易手。他續說，新買家為換樓客，現購入上址作自住用途。

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據代理提供的相片顯示，單位樓底極高，連雅致裝修，相信買家可節省部分的裝修開支。資料顯示，原業主於2003年以410萬元購入上述洋房，持貨18年，現賬面賺約1,110萬元離場，單位期內升值約2.7倍。

資料顯示，加州花園於九十年代落成，最大優勢是規模龐大，自成一國社區，加上設有大型住客會所及商場，日常起居不假外求。

【置業故事】一直擔心摸頂 遲遲無膽入市 眼見近期樓市「火熱」 最終花985萬買屯門樓【下一頁】

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