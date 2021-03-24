  • 22°C
香港時間 : 2021324日 (三) 19:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【豪華裝修有相睇】元朗加州花園1520萬沽　「沙士貨」大賺逾千萬

股樓投資 19:15 2021/03/24

分享：

新盤銷情暢旺，就連新盤「倉底貨」也變得搶手，而二手市場則屢錄高價成交，反映不少買家對後市有信心。值得留意的是，除了上車客，近期亦多了不少換樓客入市，帶動整體樓市發展。中原譚永康說，元朗加州花園翠松路雙號屋，實用面積1,367平方呎，連花園及車位，原叫價1,580萬元，其後減價60萬元，以1,520萬元易手。他續說，新買家為換樓客，現購入上址作自住用途。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

據代理提供的相片顯示，單位樓底極高，連雅致裝修，相信買家可節省部分的裝修開支。資料顯示，原業主於2003年以410萬元購入上述洋房，持貨18年，現賬面賺約1,110萬元離場，單位期內升值約2.7倍。

資料顯示，加州花園於九十年代落成，最大優勢是規模龐大，自成一國社區，加上設有大型住客會所及商場，日常起居不假外求。

【置業故事】一直擔心摸頂　遲遲無膽入市　眼見近期樓市「火熱」　最終花985萬買屯門樓【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【有相睇】太古城兩房則王1208萬元沽　日字廳家庭客最愛　間隔實用又值投資？
2021/03/23
【有相睇】太古城兩房則王1208萬元沽　日字廳家庭客最愛　間隔實用又值投資？
【名人沽貨】黃心穎低市價沽啟德新盤　持貨近4年仍賺過百萬　買樓投資最安心
2021/03/23
【名人沽貨】黃心穎低市價沽啟德新盤　持貨近4年仍賺過百萬　買樓投資最安心
新盤「貨尾」多年未賣出　本來變成「倉底貨」　近期突然好搶手！
今日
新盤「貨尾」多年未賣出　本來變成「倉底貨」　近期突然好搶手！
【2021新盤】旺角ONE SOHO料第二季登場　一房單位居多　主攻上車客及投資者　發展商將如何定價？
今日
【2021新盤】旺角ONE SOHO料第二季登場　一房單位居多　主攻上車客及投資者　發展商將如何定價？
私人屋苑 二手市場 加州花園

上一篇文章

【樓市熱話】夫婦八萬收入 手頭現金一百萬 求上車盤推薦 網民：儲多幾年錢

下一篇文章

【樓市現象】沙田樓齡30年屋苑 2房單位1000萬易手 創同類單位歷史新高

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】戶口結餘只得5萬 30歲港女學歷低加上手震搵唔到工 大呼「好徬徨！」
【網民熱話】戶口結餘只得5萬 30歲港女學歷低加上手震搵唔到工 大呼「好徬徨！」
【職場熱話】15k筍工vs 22k辛苦工　每月賺少7000的抉擇　網民：有22K都無命享
【職場熱話】15k筍工vs 22k辛苦工　每月賺少7000的抉擇　網民：有22K都無命享
【網民熱話】冷門學系畢業 40歲大叔工作20年月薪不到2萬 網民：你應該檢討自己能力
【網民熱話】冷門學系畢業 40歲大叔工作20年月薪不到2萬 網民：你應該檢討自己能力
厚德邨公屋富戶被揭發 虛報存款及股票額 判監4星期 超逾入息限額100倍
厚德邨公屋富戶被揭發 虛報存款及股票額 判監4星期 超逾入息限額100倍
【樓市熱話】公屋好抵住　生兩個小朋友再請工人　住公屋就是人生勝利組?　網民：生多個都綽綽有餘
【樓市熱話】公屋好抵住　生兩個小朋友再請工人　住公屋就是人生勝利組?　網民：生多個都綽綽有餘
【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？
【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？