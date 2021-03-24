以色列疫苗接種全球最快 內塔尼亞胡選舉仍失利

以色列大選結束，初步點票結果顯示，現任以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）領導的利庫德集團及盟友取過半議席機會很低，內塔尼亞胡或要拉攏反對黨以外的其他政黨，方有望組成聯合政府。惟有關政黨態度含糊，組閣恐再陷僵局，以色列或要舉行第5次大選。

點票工作正在進行，從已點算的87%的選票中，國會120席中，內塔尼亞胡所屬的利庫德集團，暫時僅得52席，取過半議席機會渺茫。

另外，內塔尼亞胡前手下、現任以色列國防部長貝內特（Naftali Bennett）創立的右翼政黨「右傾黨」Yamina）暫時取7席，內塔尼亞胡即使成功攏該黨，議席亦不過半。

外界認為二人理念相對較近，但貝內特至今尚未明確表態支持內塔內亞胡，僅表示會做對以色列有利的事情。他其後補充指，已經告訴內塔尼亞胡，會在最終結果出來後，才決定下一步行動。

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另一個潛在合作對象，中間派政黨「拉阿姆政黨」（Ra’am）暫取5席，該黨已表明既不支持內塔尼亞胡，亦不會反對，願意和任何有意組建政府的人談話。

目前反對派共取得56席，當中最大反對黨「未來黨」（Yesh Atid party）獲得17席。該黨領袖拉皮德（Yair Lapid）表示，對自己政黨取得的巨大成就感到自豪。惟反對派各黨間理念反歧太大，成功籌組政府機會極低。

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選舉結果令外界頗為意外，以色列疫苗接種率冠絕全球，900萬人口中，約一半人已經完成兩劑輝瑞疫苗接種，內塔尼亞胡大打疫苗牌，效果似乎有限。內塔尼亞胡推動接種疫苗功勞大，但同時一直貪污醜聞纏身，因涉貪成為以色列史上首位面對刑事檢控的在任總理。

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這是以色列兩年內第四次大選，之前三次內塔尼亞湖及盟友都未能取得過半議席，組成執政聯盟。如果是次組建內閣的談判再度失敗，或需舉行第5次大選。

責任編輯：李俊儀