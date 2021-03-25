【東亞重組】友邦50億收購東亞人壽、料年底完成　與東亞簽15年獨家人壽保險夥伴協議、友邦東亞逆市升

▲ 【東亞重組】友邦50億收購東亞人壽、料年底完成 簽15年獨家人壽保險夥伴協議

友邦 （01299） 公佈，與東亞銀行 （00023） 達成為期15年、覆蓋香港及中國內地的獨家人壽保險夥伴協議，及收購東亞銀行全資擁有的東亞人壽保險，總代價50.7億元。待獲得相關監管機構的批核，預期收購東亞人壽於今年底完成。

友邦逆市升1.4%，開報94.05元；東亞升1.2%，開報16.9元。

雙方將即時展開分銷夥伴的籌備工作，東亞將向其零售銀行客戶獨家分銷友邦保險的人壽保險及長期儲蓄產品。友邦保險亦將會收購由藍十字（亞太）保險有限公司過往承保的人壽保單業務。

友邦指，是項協議讓友邦在與領先的地區銀行建立夥伴合作方面進一步擴大至8個市場。東亞銀行作為友邦保險新的策略分銷夥伴，將進一步加強友邦保險於粵港澳大灣區的競爭優勢。

友邦保險區域首席執行官陳榮聲表示，交易結合兩家廣受信賴並在香港及中國內地擁有悠久營運歷史的金融機構的力量，集團在數碼化及技術轉型以達致可持續發展方面的目標一致。

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編輯：陳韻妍