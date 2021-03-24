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【大行點睇】高盛四大理由 首予百度買入評級 看好再升一半

股樓投資 18:29 2021/03/24

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高盛作為百度（09888）的上市聯席保薦人，首次發表研究報告覆蓋該股。該行認為百度的最壞時刻已過，料未來非核心業務將持續發展，釋放重大價值。因此予百度「買入」評級，目標價373元。百度全日跌近0.5%，收報250.8元，成交13.9億元。

【小米1810】小米傳部署 南韓推出中端智能手機 搶奪LG市場份額  詳情請看[下一頁]

該行指，去年受疫情影響打擊核心廣告業務，但最壞時刻已過，預計未來廣告業務將逐漸復甦。而雲及智能駕駛等非核心業務則有望於未來3至5年的大幅提升百度價值。因其雲業務於內地市場具獨特性，預計今年收入將大增61%。

該行預計，Apollo自動駕駛業務至2029年，其市場份額將會佔新能源市場的7%。以及集團與歡聚時代合併後將產生協同效應，為百度流量帶來進一步變現。

【異動股】中資股績後遭洗倉 吉利快手頤海全日挫逾一成  詳情請看[下一頁]

另外，恒指公司宣布，因百度符合快速納入指數規定，所以4月8日收市後將會被納入恒生綜合指數、恒生中國企業指數、恒生科技指數及恒生互聯網科技業指數，有關變動會於4月9日起生效。

 

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撰文 : 趙家盈

港股 大行報告 廣告 廣告 百度集團—SW（09888） 恒生中國企業指數 恒生指數 恒生科技指數 恒生綜合指數 指數

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