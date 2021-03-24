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【樓市熱話】由劏房到私樓都住過 評分最高竟然係中新代公屋？　網民：平行時空？

股樓投資 19:47 2021/03/24

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香港地有屋住是一件很值得令人自豪，又惹人羨慕的事，近日有網民於網上討論區發文，分享他過去住過祖屋別墅、舊公屋、劏房、公屋、再住返劏房和私樓的感受。樓主結論是，若果有小朋友的話，住的地區對「校網」是非常重要，但樓種是甚麼都沒有所謂。最重要一個家有家人、出入又方便，做到要做的事情，已經足夠了。浪費這麼多錢，住所謂好一點, 又犧牲多少自己想做的事情呢？

按圖了解更多，樓主對各樓種的評分：

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【樓市熱話】黃大仙公屋近30年樓齡　61萬買得過？　網民：無錢都要買    【下一頁

帖文一出，引起網民熱議，有網民批評事主平行時空「這麼得閒作文，不如用多點時間賺錢。」、「放工放假可以在一間靚屋休息差電，從你口中與住劏房忍受棺材環境、四面八方噪音，好像沒有甚麼大分別。」、「最勁的做法，住s級公屋，買附近大型私人屋苑放租，公屋除了名字仍繼續住，有空再去屋苑會所娛樂一番，認識私樓有錢人。」然而，事主反駁其他網民回應，「普遍人買不起樓，樓價全球最貴，堅尼系數最勁，真是個人問題。」、「有多少人放假真是會全日留在家中？我說過地點先重要，靜得來又有少少景的劏房都有的，但住水渠外那些劏房當然不可以。」

 

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責任編輯：陳頌潔

樓價 私人屋苑 公屋 香港 劏房 網上討論區

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