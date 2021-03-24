【有片睇】本港有望引入載客無人機 將軍澳飛到中環機程只係8分鐘 票價最平200元起 最快年底試乘

疫情下港人未能到外地旅遊，本港航空業大受打擊，但有航運相關公司卻在疫市中開業，於今年初成立、開拓水上飛機服務，並主打航空觀光服務的水上飛機（香港）航空，宣佈香港將會成為全球首批引進載客無人機(Urban Air Mobility) 和運營水上飛機航線的城市之一，載客無人機航班服務將會連接中環，觀塘商貿區及將軍澳新市鎮，通勤時間大大縮短到5至8分鐘，非繁忙時間單程票價收費可望低至港幣200元正，有望於今年底提供試乘。

水上飛機（香港）航空創辦人張敬龍接受《iMoney》訪問時表示，計劃中的載客無人機服務，可穿梭中環、觀塘商貿區及將軍澳新市鎮，惟現時香港未有關於載客無人機的相關法規，構思中的載客無人機航線能否投入運作，要先跟相關部門協助訂立法規，並嘗試取得認證。

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張敬龍表示，首架無人機預計將於2021年底抵港開始商業化試運和認證。而公司現正跟各部門溝通，如民航局、海事處、商界人士及多個政黨等接洽，之後就會入紙申請試驗牌照。「如得到議員支持，未來如有關法規要於立法會通過就較容易。」因此他有信心公司今年底前可以爭取到試運，令香港成為全球首批引進載客無人機和運營水上飛機的城市之一。

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該公司指，現時全球共有9700家註冊企業研究引進UAM載客無人機，但到目前為止香港沒有一家。水上飛機(香港)航空希望在這方面成為首家公司與持份者引領香港進入全球創新科技舞台。促進香港成為生活，工作，娛樂，學習和投資的最佳城市。

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張敬龍於今年初時接受傳媒訪問時也表示，公司計劃投資1億元，在香港及大灣區提供水上飛機的觀光服務、私人包機及空中的士。未來將香港及珠海培訓本地機師，在港上課、到珠海進行飛行訓練，讓年輕人在大灣區發展。

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記者：陳詠妍