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【職場熱話】上班電話鈴聲響　遭同事笑指現在小朋友都不用鈴聲　事主疑惑：用手機鈴聲好怪？

理財智慧 20:05 2021/03/24

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事主在討論區發文，以「用手機鈴聲好怪？」為題，指有天上班電話鈴聲響起，附近同事立即看過來事主，事後更笑言現在小朋友都不用鈴聲，使他十分疑惑，因為事主認為「用震機九成都是聽不到電話」，並不覺得開鈴聲有問題。帖文引起網民激辯，有網民支持事主的一方認為有問題的是事主同事，反對的一方則認為工作場合需要靜音。

【網民熱話】同事打港式英文令人難解 連中佬上司打埋一份 網民：粵拼係香港特色　【下一頁

事主經歷：

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帖文引起網民迴響，有網民認為開鈴聲沒有問題，有問題的是事主同事，「雖然我自己是靜音，不過不覺得開鈴聲有何問題，像是你同事有問題多點…」、「我覺得最有問題是你班同事」、「用鈴聲又沒有騷擾到別人，有甚麼問題呢？」、「用鈴聲沒有問題，但不要較這麼大聲，試想像在巴士上，電話響本來沒有問題，但你又較到超大聲，人們擰個頭看是誰電話響，你又要好尷尬般立刻接電話，你明嗎」更有網民笑言：「其實沒有問題，不過看你用甚麼歌，用分飛燕一定夠成熟！」

【職場熱話】跟同事一起飲茶時想食灌湯餃　講明自己比錢但被同事話自私　事主不解：佢哋想點啊？　【下一頁

亦有網民持相反意見，認為在工作場合應該要靜音，「公司正常都是關電話鈴聲，開著鈴聲竟然覺得沒有問題這個才是重點」、「應該說你嘈到同事」、「工作場所是」、「在公眾場合騷擾到別人就是有問題。所以我好欣賞日本人在地鐵公交車一定聽不到電話鈴聲，沒有人大聲說話。」

 

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責任編輯：黃苑筠

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