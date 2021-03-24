【業績】交銀國際去年純利升近7成 　擬加派末期息

▲ 交銀國際今日收市後公佈業績。

交銀國際 （03329） 收市後公佈去年全年業績，去年全年純利為8.43億元，按年升68.4%；收益為20.76億元，按年增46.5%；擬派末期息，每股0.16元，按年增77.8%。

交銀國際今日（24日）全日跌2.9%，收報1.36元。

交銀國際去年收益及其他收入按年升39.8%，為21.95億元。證券經紀業務佣金及手續費收入為1.8億元，按年升52.8%；其中，受惠於去年港股成交量按年大升6成，港股佣金按年升55.5%，非港股佣金按年升1.78倍，債券佣金按年跌0.1%。

另外，企業融資及承銷服務的佣金及手續費收入按年升8.6%，為1.3億元；資產管理及顧問服務收入按年減少19%，為1.02億元。

交銀國際展望，今年由中國引領的全球經濟復蘇將至少維持到2021年上半年，加上拜登政府執政，美國推出的刺激政策對經濟影響或會超乎預期，預計中美復蘇力度將會更大。不過交銀國際認為，中美之間的博弈局面不會發生重大改變，在此背景下，眾多中概股將尋求香港作為第二上市之地，未來港股有望迎來更多中國新經濟版塊公司，驅動港股整體估值修復。

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編輯﹕賴奕羚