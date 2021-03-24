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【新冠疫苗】兒童有得打？英國據報8月開始

環球社會熱點 17:38 2021/03/24

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英國的新冠疫苗接種計劃進度良好，英國過半數成年人口已接種最少一劑新冠疫苗，但主要西方國家仍未擴大新冠疫苗接種範圍至兒童。英媒引述消息人士指，英國政府有意最快於今年8月起，讓兒童也可接種新冠疫苗。

約翰遜認衰 對最初英國防疫措施感後悔 【下一頁】

英國有2,830萬人已接種首劑輝瑞（Pfizer）疫苗或阿斯利康（Astrazeneca）疫苗，佔全國的成年人口超過一半。英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）更於財政預算案宣布額外撥款16.5億英鎊（約175.7億港元），以加快實現今年7月31日前為所有成年英國人提供首劑疫苗的目標。

英國《每日電訊報》引述消息人士指，英國政府有意由8月起擴大接種範圍至兒童，甚至較政府本來預期的時間提早了幾個月。

英國牛津大學正就兒童接種新冠疫苗進行關鍵研究，預料可於6月至7月公布安全數據。據悉，内閣大臣正等候研究安全數據結果，以決定是否擴大接種範圍至兒童。

輝瑞研發口服抗新冠病毒藥 料可抑制感染速度 【下一頁】

按照目前每周約有300萬人接種首劑疫苗的速度計算，假如英國政府於8月起為兒童接種新冠疫苗，英國約1,100萬名學齡兒童當中，絕大多數人可於秋季學期前接種。

英國衛生部門發言人則表示，當局尚未正式決定應否為兒童接種新冠疫苗。

責任編輯：鄭錦玲

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