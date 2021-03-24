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【小米新機】小米Redmi Note 10系列4月初發售　1億像素四鏡頭組合僅售2,299元

科技 17:20 2021/03/24

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小米Redmi Note 10系列正式抵港，其中Redmi Note 10 Pro屏幕為6.67吋，提供120Hz刷新率，從4月6日開始可預訂。

內地手機品牌小米，最近宣布在下周一（29日）舉行春季新品發布會。該公司於本月初發布的Redmi Note 10系列終於正式抵港，其中一款普通版提供四鏡頭組合，更首次配上AMOLED感光屏幕，該機售價為1,499元，4月6日開始發售。

＜＜【小米春季發布會】雷軍更新：下周一推小米11 Pro及小米11 Ultra　挑戰「Android機皇」稱號

＜＜【入門手機】小米旗下紅米Redmi 9T登陸香港　售$1199

小米宣布，即將在港發售Redmi Note 10 Pro及Redmi Note 10兩款手機。Redmi Note 10 Pro屏幕為6.67吋，提供120Hz刷新率，其手機主鏡頭達1.08億超高像素。該機設有6+128GB儲存空間，電池容量為5,020mAh，產品售價2,299元，4月6日起接受預訂，並在4月15日正式發售。

而Redmi Note 10，首次配上6.43吋的AMOLED感光屏幕，讓畫面色彩顯示更加鮮豔銳利。該機配有四鏡頭組合，主鏡頭像素達到4,800萬，並內置5,000mAh電池容量。官方表示，Redmi Note 10設有4+128GB儲存容量，建議售價為1,499元，4月6日開始發售。

Redmi Note 10系列規格表

型號 Redmi Note 10 Pro　 Redmi Note 10
屏幕 6.67吋 6.43吋
處理器 Snapdragon™️ 732G Snapdragon™️ 678
前置鏡頭 1,600萬像素 1,300萬像素
後置鏡頭

1.08億像素廣角主鏡頭

800萬像素超廣角鏡頭

500萬像素長焦微距鏡頭

200萬像素景深鏡頭

4,800萬像素廣角主鏡頭

800萬像素超廣角鏡頭

200萬像素微距鏡頭

200萬像素景深鏡頭
電池及充電 5,020mAh容量 5,000mAh 容量
顏色

瑪瑙灰

冰川藍

漸變銅

瑪瑙灰

卵石白

湖水綠

責任編輯：李寶如

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