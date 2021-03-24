【小米新機】小米Redmi Note 10系列4月初發售　1億像素四鏡頭組合僅售2,299元

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內地手機品牌小米，最近宣布在下周一（29日）舉行春季新品發布會。該公司於本月初發布的Redmi Note 10系列終於正式抵港，其中一款普通版提供四鏡頭組合，更首次配上AMOLED感光屏幕，該機售價為1,499元，4月6日開始發售。
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小米宣布，即將在港發售Redmi Note 10 Pro及Redmi Note 10兩款手機。Redmi Note 10 Pro屏幕為6.67吋，提供120Hz刷新率，其手機主鏡頭達1.08億超高像素。該機設有6+128GB儲存空間，電池容量為5,020mAh，產品售價2,299元，4月6日起接受預訂，並在4月15日正式發售。
而Redmi Note 10，首次配上6.43吋的AMOLED感光屏幕，讓畫面色彩顯示更加鮮豔銳利。該機配有四鏡頭組合，主鏡頭像素達到4,800萬，並內置5,000mAh電池容量。官方表示，Redmi Note 10設有4+128GB儲存容量，建議售價為1,499元，4月6日開始發售。
Redmi Note 10系列規格表
|型號
|Redmi Note 10 Pro
|Redmi Note 10
|屏幕
|6.67吋
|6.43吋
|處理器
|Snapdragon™️ 732G
|Snapdragon™️ 678
|前置鏡頭
|1,600萬像素
|1,300萬像素
|後置鏡頭
|
1.08億像素廣角主鏡頭
800萬像素超廣角鏡頭
500萬像素長焦微距鏡頭
200萬像素景深鏡頭
|
4,800萬像素廣角主鏡頭
800萬像素超廣角鏡頭
200萬像素微距鏡頭
200萬像素景深鏡頭
|電池及充電
|5,020mAh容量
|5,000mAh 容量
|顏色
|
瑪瑙灰
冰川藍
漸變銅
|
瑪瑙灰
卵石白
湖水綠
責任編輯：李寶如