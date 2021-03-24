【小米新機】小米Redmi Note 10系列4月初發售　1億像素四鏡頭組合僅售2,299元

▲ 小米Redmi Note 10系列正式抵港，其中Redmi Note 10 Pro屏幕為6.67吋，提供120Hz刷新率，從4月6日開始可預訂。

內地手機品牌小米，最近宣布在下周一（29日）舉行春季新品發布會。該公司於本月初發布的Redmi Note 10系列終於正式抵港，其中一款普通版提供四鏡頭組合，更首次配上AMOLED感光屏幕，該機售價為1,499元，4月6日開始發售。

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小米宣布，即將在港發售Redmi Note 10 Pro及Redmi Note 10兩款手機。Redmi Note 10 Pro屏幕為6.67吋，提供120Hz刷新率，其手機主鏡頭達1.08億超高像素。該機設有6+128GB儲存空間，電池容量為5,020mAh，產品售價2,299元，4月6日起接受預訂，並在4月15日正式發售。

而Redmi Note 10，首次配上6.43吋的AMOLED感光屏幕，讓畫面色彩顯示更加鮮豔銳利。該機配有四鏡頭組合，主鏡頭像素達到4,800萬，並內置5,000mAh電池容量。官方表示，Redmi Note 10設有4+128GB儲存容量，建議售價為1,499元，4月6日開始發售。

Redmi Note 10系列規格表

型號 Redmi Note 10 Pro Redmi Note 10 屏幕 6.67吋 6.43吋 處理器 Snapdragon™️ 732G Snapdragon™️ 678 前置鏡頭 1,600萬像素 1,300萬像素 後置鏡頭 1.08億像素廣角主鏡頭 800萬像素超廣角鏡頭 500萬像素長焦微距鏡頭 200萬像素景深鏡頭 4,800萬像素廣角主鏡頭 800萬像素超廣角鏡頭 200萬像素微距鏡頭 200萬像素景深鏡頭 電池及充電 5,020mAh容量 5,000mAh 容量 顏色 瑪瑙灰 冰川藍 漸變銅 瑪瑙灰 卵石白 湖水綠

責任編輯：李寶如