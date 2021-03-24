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【數據監管】人行據報牽頭內地科技巨頭合資數據平台　電商、支付企業成合批參與

新經濟追蹤 17:36 2021/03/24

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【數據監管】人行據報牽頭內地科技巨頭合資數據平台　電商、支付企業成合批參與

內地近月加強監管科技企業在金融科技、平台經濟發展，彭博最新報道，人民銀行擬牽頭，提議由內地科技巨企合資成立新企業，監督互聯網平台收集的消費者數據。報道引述消息指，大型電子商務平台和第三方支付機構可能成為該數據合資公司的初始股東，但合資公司的主要高層需要得到監管部門批准。

報道續指，暫時未知將成立實體的規模，也未清晰當局會要求哪些數據和訊息需要共享。現時計劃主要障礙之一是數據所有權，數據所有權應屬於個人而非公司或政府，仍有爭議。

騰訊上季經調整盈利增30%符預期 「金融科技戰略重點是積極配合監管」，詳情可見【下一頁】

阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 等科技巨企多年收集不同用戶行為數據，作為產品、生意模式改良的基礎，國家主席習近平於3月中主持召開中央財經委員會會議，曾強調要把握平台經濟發展規律，建立健全平台經濟治理體系，加強監管，促進公平競爭，反對壟斷，防止資本無序擴張。

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編輯：麥德銘

港股 壟斷 Fintech 中國人民銀行 習近平 騰訊 阿里巴巴

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