【ET講股通】梁耀康︰港股幾時跌完？ 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指失守28000關，全日跌579點，收報27918點。市場對昨晚美國聯儲局主席鮑威爾及財長耶倫言論的解讀偏向負面，美股承壓，今天亞太股市亦普遍向下，日經跌2%，上證跌1.3%。

美滙抽升 恒指或下試27000關

憧憬經濟好轉，寬鬆貨幣政策或轉向，美滙指數轉升，突破92水平，上望94，不利新興市場。不少投資者借入低息美元投資其他資產，在美滙回升下，投資者拆倉去槓桿自救，引發股市沽壓。後市宜續緊盯美滙走勢。

恒指下一關支持看27000點，短綫亦要留意業績公告，相信放榜潮完結後，港股才有望喘穩。在大市弱勢下，投資者宜嚴守紀律止蝕，控制風險。

騰訊業績略勝預期 小米稍失望

放榜後的快手 （01024） 股價跌12%。該股經調整虧損雖然好過預期，惟市場不賣帳，傾向留意壞消息。

騰訊 （00700） 剛公布業績，上季盈利增長稍勝預期，相信市場亦收貨。市傳馬化騰月中與內地監管機構見面，反壟斷憂慮續困擾新經濟股。且看明天市場如何解讀「企鵝」業績。

相反，小米 （01810） 最新季度業績強差人意，收入按年增長25%遜預期，惟經調整盈利增長則稍佳。市場如何解讀，暫未可知。

跌市遇上業績期，反為發掘潛力股的良機，投資者不妨趁機多做功課，待市況回穩，再作部署。

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