【復活節】「利奧坊」復活節週末市集　25檔本地傳統手藝及手作文青品牌（多圖）

復活節將至，鄰近港鐵奥運站的「利奧坊」將舉辦復活節週末市集，以「傳統 x 新造」為是次活動主題，帶來香港本地傳統手藝、原創手作文青產品。

利奧坊於 4 月 2 日至 4 月 6 日及 4 月 10 日 至 11 日，舉辦復活節週末市集，全場共有25檔精選本地品牌攤位，例如駱駝牌、鐵皮工作室、十兄弟工作室等，當中也包括人氣KOL店主翟威廉、波波姐（莊韻澄）、Kikko Tai（戴月）等。另也有打卡裝置場景，包括中式復古「盤景搖搖椅」、悠閒田園風的「花漾水滴搖籃」、時尚感十足的「LED霓虹燈打卡牆」。

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利奧坊亦同時推出「2大市集限定尊享優惠」，可免費換領精美禮物及購物現金券。只要預先登記出席週末市集，並於現場向工作人員展示登記證明，同時讚好其Facebook專頁和Instagram帳號，即獲贈精美禮物乙份，限量500份。另免費下載H‧COINS手機應用程式並成功登記成為會員，可即場換領$30週末市集現金券乙張。

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責任編輯：蘇穎琪