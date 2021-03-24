【B站上市】嗶哩嗶哩9626首掛推期貨期權　即日可沽空、法興同步推6隻B站call

嗶哩嗶哩 （新上市編號：09626） 傳出以808元定價，較招股價上限988元低18.2%。嗶哩嗶哩將於下周一（29日）掛牌。聯交所表示，將於掛牌同日推出嗶哩嗶哩個股期貨及期權，相關的衍生權證可於上市翌日掛牌。同時，嗶哩嗶哩首掛即被納入認可賣空指定證券名單。

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據聯交所通告，嗶哩嗶哩股票期貨的合約買賣單位為60股，為正股買賣單位的3倍，交易費用為3元，首日提供4月、5月、6月、9月及12月的合約交易。

期權方面，合約買賣單位同樣為60股，為正股買賣單位的3倍，交易費用為3元，首日則會推出4月、5月、6月、7月、 9月、12月及2022年3月的合約供交易。

另外，法興表示，下周一（29日）上市嗶哩嗶哩將會股輪同步，在B站上市當日推出6隻B站call，行使價由728.88元至1088.88元，今年9月至明年1月到期，換股比率500：1。

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記者：謝卓榮