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【2021新盤】旺角ONE SOHO料第二季登場　一房單位居多　主攻上車客及投資者　發展商將如何定價？

股樓投資 17:52 2021/03/24

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樓市交投暢旺之際，發展商積極部署推售新盤，料多個新盤於第二季登場。其中信置（00083）、莊士機構（00298）及市建局合作發展，位於旺角山東街的住宅項目ONE SOHO，預計第二季推售。信置營業部集團聯席董事田兆源說，ONE SOHO約85%單位為一房間隔，實用面積約300平方呎，現正待批預售樓花同意書。他續說，項目位處九龍市中心地段，而且主打一房戶型，相信吸引投資者及用家歡迎。談到項目價錢，田兆源說，會參考近期市區新盤一房單位樓價，包括集團有份發展的維港滙I。

資料顯示，ONE SOHO位於旺角山東街32B號，提供322伙單位，設開放式至兩房間隔，實用面積由260餘平方呎起，至最大不超過400平方呎。值得留意的是，交通八達可說是項目最大賣點，皆因ONE SOHO鄰近港鐵旺角站，而且附近的彌敦道、長沙街及亞皆老街沿綫也有多條巴士及小巴路綫。生活配套方面，項目鄰近朗豪坊商場，附近亦有各類商店及食肆。

【有相睇】怕遲買更貴！買家見單位企理有裝修　呎價歷史次高「照撲入市」【下一頁

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雖然發展商未有透露太多有關項目的定價，只說參考近期市區新盤的一房單位成交價。若看同區成交，以同樣主打一房單位傲寓為例，該盤位於位於大角咀福澤街8號，由其士國際（00025）及市建局合作發展，於上年推售。翻查成交紀錄，新近成交的一房單位為10樓A室，實用面積328平方呎，成交價為671.3萬元，呎價則約20,466元。

【置業故事】一直擔心摸頂　遲遲無膽入市　眼見近期樓市「火熱」　最終花985萬買屯門樓【下一頁

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此外，近年積極進軍香港房地產市場的遠洋（03377）也有新部署，旗下旺角煙廠街新盤早前命名為「千望」，料今年第二季開售。由於「千望」屬舊契項目，故毋須申請預售樓花同意書，即理論上可以隨時推出。資料顯示，千望提供83伙單位， 實用面積約170至320平方呎。 

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撰文 : 黃卓賢

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