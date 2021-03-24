【閃‧亮‧人生@iM網欄】30+ 40+ 50+ 乘風破浪的姐姐

30+的姐姐們

上週末在Youtube無意中發現了一個很有意思、很感動，也很勵志的真人Show節目，叫《乘風破浪的姐姐》第二季，很想推薦給大家看。尤其是年過30+以上的女生們，節目稱之為「姐姐」的我們。

首先吸引我Click入去看《乘風破浪的姐姐》這個節目，是因為看到有熟悉的面孔......祖兒「姐姐」、張柏芝「姐姐」，也有來自台灣的陳妍希「姐姐」、楊丞琳「姐姐」。我看的是第九集，也是節目的第四次公演。真沒想到有這麼好看，甚至乎我邊看邊流淚（真的有感動的眼淚）！就是看完了這一集後，愛上了這節目，要馬上從第一集開始追看下去。

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先講講節目的一點點背景吧。

《乘風破浪的姐姐》是湖南衛視MangoTV APP的一個「女團」選拔綜藝節目，「參賽者」全是來自演藝界而且已出道多年、為人所熟悉的中港台兩岸三地的女藝人。

放下自尊，赤裸裸的自我挑戰

參賽的藝人年紀最小30+，出道最少10多年。有大姐大典堂級歌手如那英「姐姐」，年紀是50+，出道30多年。而「姐姐」們都是來自不同演藝界別的，當中有的唱歌很叻，有些跳舞很精，又唱得又跳得的絕無僅有。

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好看之處就是，這些30+ 40+ 50+的演藝人，她們出道已經一段時間，有一定的知名度，有的更是天王巨星級數的大牌明星們去參加這個「女團」比賽，她們必須要放下自尊，將自己最不完美的一面、最蝦碌的一面、最不擅長的一面，赤裸裸的展現給觀眾看。

最慘不忍睹的畫面是，「有頭有面」的她們還要在眾目睽睽的情況下，被專業評委老師（有些更可能是後輩）的指指點點和批評。而且每場表演後也要即場在台上接受現場觀眾（稱為「浪花」）給予的評分，獲票不理想便遭遇即場被淘汰的命運，很大壓力。

Solo變成「女團」的進程

這個女團比賽，就是要看看這些獨當一面、曾叱咜風雲或現在仍是炙手可熱的女藝人明星們，如何能與性格南轅北轍、唱跳能力也很參差的其他女藝人，組成一團。而且每次成員也會不一樣，但都能夠以「女團」很有默契的姿態、很有團隊風範，一起去通過五場公開演出的考核淘汰賽。

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不再是Solo的身份，就令「姐姐」明星們加添了莫大壓力。害怕自己成為團隊的負擔...看到「姐姐們」在心路歷程上的轉變，不能讓自己的懶惰、自己的短板、自己的失誤、自己的恐懼成為其他團員的包袱，讓團隊成為被淘汰的一群。看到橫跨三個年代的「姐姐」們，非常努力地去爭取全團成功晉級，同時也在享受著每次都很珍貴的台上表演機會，看得很感動！

真我個性惹人愛

除了精彩的公演外，每一集都會真實呈現每位女藝人的「真我個性」。她們的長處、短處，在一個製作時間很長的節目裡展露無遺，而且每集公演之前有大量的Making of片段全真情流露拍攝，整個節目給人很真實的感覺，也令觀眾很有親和感和投入感。

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所以當看完其中一集的公演後，如還很喜歡這節目，就建議從節目的開頭第一集重新看起，看到各「姐姐」們最初很Raw的一面、她們的「雞手鴨腳」、手腳不協調的舞蹈，或是五音不太全、唱歌不夠穩等，到之後每一場公演，每個「姐姐」每場都能施展渾身解數、出盡全力、去突破自己的短處，以及過程中團員們之間的互相支持、互相鼓勵、互相補足，一起去完成每一場都令人眼前一亮的好Show。

當你投入去看這個節目，而且是從第一集就開始跟着「姐姐」們，看着她們的銳變成長，彷彿你是她們身邊的親人、閨蜜，甚至乎在她們身上看到了一點點的自己，不禁也會打從心底裏對「姐姐」們說句加油！

年齡只是個數字，要膽敢去乘風和破浪

《乘風破浪》這個節目的名字取得非常好。每個人的人生路，一定不會是一帆風順的。但當遇到驚濤駭浪的時候，我們能否乘風破浪呢？又或是人到中年，海面平靜如水的一個局面又是否我們甘心渡過餘生的一個生活狀態呢？人生進入30+ 40+甚至50+，以前的成就是否已成追憶？女生過了18/22花樣年華的階段，是否就要被社會淘汰或是要被遺忘呢？

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人生這個舞台，過去的成就只是人生的一個段落。未來還是掌控在自己手裡。年齡也不應該是一個障礙，而是給我們的沉澱、是我們的資本。已屆30+ 40+ 50+ 的你我她，要好好享受當下、繼續發掘自己、衝破自己，遇浪衝浪、遇風乘風！作為新一代的「姐姐」，不要安於現狀，要勇敢去尋找全新的舞台，讓自己繼續發光發亮，閃亮人生。

也想看看《乘風破浪的姐姐》是什麼一回事嗎？或許你看完之後，也會像我一樣沉迷地追看下去呢？Enjoy！

《乘風破浪的姐姐》第四場公演：

作者_陳嘉賢簡介： 德國寶旗下時尚品牌THE SPARKLE COLLECTION創辦人陳嘉賢，先後於紐約大學完成教育碩士及香港中文大學市場學碩士學位。過去獲得香港青年工業家奬、十大傑出青年、傑出女企業家大獎以及大灣區傑出女企業家獎。

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