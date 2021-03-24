連續四季度保持盈利 同程藝龍領跑OTA行業

23日，內地OTA企業巨頭同程藝龍（00780）最新財報資料顯示，2020年，同程藝龍實現營收59.33億元(人民幣，下同)，經調整淨利潤為9.54億元，保持盈利且表現普遍優於同業。過去的一年，同程藝龍憑藉清晰的市場定位及良好的成本把控，成為疫情以來全球唯一連續四個季度盈利的上市OTA。

新型冠狀病毒爆發以來，全球各國政府實施出行限制、封城政策等防疫措施對整個行業帶來顯著影響。同程藝龍本著拓展低線城市覆蓋率等的戰略方針，持續運營多元化的流量渠道，業務每季度持續改善，多項關鍵指標呈持續強勁的復蘇趨勢，打響了業內超卓復蘇第一槍。二零二零年第四季度，同程藝龍業務取得卓越增長及驕人表現，國內間夜銷售錄得同比增長21%，低線城市的同比增幅超過30%，國內機票銷量同比增長約5%，且汽車票銷量則錄得同比增長近180%。在疫情期間充滿挑戰的市場環境中，二零二零年第四季度，同程藝龍實現平均月付費用戶逾2,800萬人次，同比增加近6%；年付費用戶近1.6億人次，同比增加1.8%。

市場佈局優勢凸顯 進軍巿場份額擴張

數據顯示，截至二零二零年十二月三十一日止，約61.7%的微信平台新付費用戶來自中國三線或以下城市。由於低線城市的旅遊業務線上滲透率較低，同程藝龍之市場佈局優勢凸顯，發展機遇巨大。憑藉在低線城市的優勢、有效的流量來源以及先進創新能力，同程藝龍鞏固於中國在線旅遊平台市場的領導地位。財報數據顯示，居住於中國非一線城市的註冊用戶佔註冊用戶總數約86.3%，約80.9%的平均月活躍用戶來自微信小程序。同程藝龍通過發掘及進一步滲透其他線上流量來源，持續深化與騰訊的合作擴大流量來源，維持微信小程序穩定及有效流量渠道，進一步發掘「搜索+旅遊」生態圈的潛力。作為騰訊於在線旅遊平台行業的首名合作夥伴，本公司亦攜手騰訊於在線遊戲平台舉辦營銷活動，從而在年輕用戶群中提高品牌知名度，貫徹品牌形象及公司策略，大幅提升廣告效益。

快應用MAU爆發式增長 「再出發，就同程」

過去一年裡，同程藝龍攜手多個旅遊服務供應商，為用戶提供一站式出行產品及服務。財報資料顯示，公司線上平台提供由超過820家航空公司及代理運營的逾7,600條國內航線、約2.2百萬家酒店及非標住宿選擇、近390,000條汽車線路、逾670條渡輪線路，以及約8,000個國內旅遊景點門票服務。此外，同程藝龍持續提升交叉銷售策略，交叉銷售率得到了持續改善。於二零二零年末，公司合併了住宿及旅遊景點業務，以獲得更佳協同效益並進一步提升交叉銷售。

同程藝龍借力先進科技從在線旅遊平台轉型為智能出行管家，惠及整個旅遊行業。除了進一步優化「慧行系統」以在不同情況下提供更多服務選擇，公司亦成功自主研發客戶服務智能機械人，提高客戶服務效率及減低運營成本。公司憑藉科技創新提升旅遊業增長，透過加強運營自動化及數字化水平，為旅遊服務供應商提供高價值定位，有效整合供應鏈資源，加強運營及盈利能力。

盈利能力領跑OTA行業 助力行業數字化發展

於二零二一年初，憑藉中國有效控制疫情及具效力的疫苗誕生，同程藝龍有信心可憑藉流量來源、市場地位及運營策略的競爭優勢，繼續在業內領先同行。得益於政府對發展及數字化旅遊業的支持，公司將利用先進的科技改善供應商及業務夥伴的價值定位，建立長遠的可持續合作關係。未來，公司將發掘與地方政府、旅行局及上游供應商的合作機會，利用自身強大流量開發新的旅遊目的地，助力中國旅遊業數字化發展。

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