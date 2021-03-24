【馬斯克與Bitcoin】Tesla宣布接受比特幣買車　「暫時僅限美國本土客户」　比特幣價格急升

特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）此前曾多次出面撐比特幣，本周四（24日）他又指Tesla已經接受比特幣付款了，且不會轉換成法定貨幣，這讓Tesla成為世界上第一家能夠用比特幣支付的車廠。

現在可以用比特幣買Tesla了。 You can now buy a Tesla with Bitcoin.

馬斯克發布推文之際，根據CoinDesk數據，比特幣價格尚處於54,800美元水平，截至本港時間下午6時，不足三小時時間內，比特幣價格已經急升至56,372美元。

記者查詢Tesla美國官網發現，現時比特幣已經列入了購車支付方式當中，官網亦提供有關比特幣支付的介紹與解釋，不過目前該支付方式僅支援美國本土的客户，將來亦會考慮其他市場。

馬斯克此前曾多次身體力行支持比特幣

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以最新價56,372美元計算，多少個Bitcoin可以買到一輛Tesla?

Model 3 標準續航 Plus：30,190美元

約等於

Model 3 長續版：39,190美元

約等於

Model 3 Performance：48,190美元

約等於

Model Y 長續版：42,190美元

約等於

Model Y Performance：53,190美元

約等於

Model S 長續版：72,990美元

約等於

Model S Plaid：112,990美元

約等於

Model S Plaid+：142,990美元

約等於

Model X 長續版：83,190美元

約等於

Model X Plaid：113,190美元

約等於

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