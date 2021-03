【馬斯克與Bitcoin】Tesla宣布接受比特幣買車　「暫時僅限美國本土客户」　比特幣價格急升

特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克(Elon Musk)此前曾多次出面撐比特幣,本周四(24日)他又指Tesla已經接受比特幣付款了,且不會轉換成法定貨幣,這讓Tesla成為世界上第一家能夠用比特幣支付的車廠。

現在可以用比特幣買Tesla了。

You can now buy a Tesla with Bitcoin.