【室內設計】20年舊公屋殘破不堪　港男為妻妹花45萬大翻新　藍綠色調舒適為主　廚房獲讚「有格調」

家中雜物若懶於梳理，讓物件不斷累積，縱使空間再多，總有一天也會變得愈來愈擠迫。是次戶主Ken接受《iMoney》訪問時表示，眼看住了20多年的公屋變得殘舊，如有牆壁發霉、油漆剝落等問題，因此來了個大掃除，更着手翻新兼裝修，居所由已變黃的白色牆壁，轉為以藍綠色為主調、白色作配搭的清新風格；也特意騰出廚房中的一個位置作晾衫用途。

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是次裝修的單位位於大埔的Y型公屋，實用面積約430平方呎，屬已購住宅，為三人居住，包括Ken、太太以及妹妹。Ken住了20年後，難忍家中凌亂不堪，因新冠肺炎疫情令酒店房價下降，因而令他萌生裝修念頭。「在舊居翻新時，我已清走本身不需要的物品，最多的一定是衫褲。」他續指，會因應衣物的常穿程度作取捨，又會禁止太太再買鞋，避免愈積愈多，「因為太多了，但著就只有一、兩對。」

一般公屋的樓底不算高，樓底則高介乎8呎至8呎3寸，如舊式井形公屋則高約7呎10吋，如果想加設地台增收納，也要再三考慮。以屋中大門旁的白色大櫃為例，原來Ken也是就著家中樓底矮的限制而構想出來。「公屋通常樓底較矮，始終不夠私樓高，如果做了地台，就會覺得一踩上去好易碰到天花板。」這個大櫃櫃深約52厘米，有2個櫃主要用於擺放鞋子，其他空間則是擺放行李箱及衫褲、雜物等。

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任職平面設計師的Ken在屋內的配色上亦花了心思，裝修後的單位以藍綠色為主，配白色作輔助，不會過於單調。「因為我不太喜歡屋企的牆壁是白色或者冷冰冰，希望望落去有多少生氣和色彩，讓人有舒適的感覺。」除了牆壁上的顏色有所轉換，大廳、房間和廚房均舖上木紋磚，他又加入淺色和原木色調的家具。

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屋中最大的亮點一定是以Tiffany Blue為主色的廚房，吊櫃顏色原來是按妹妹的喜好設計。「我本身沒有特別要求，畢境廚房是女性的專屬地方，阿妹說綠色好看，便跟隨她們的意見。」他建議，在揀選星盆方面，可選擇較大呎吋，方便沖洗，「還有裝水龍頭時，最好與在場師傅夾位，確保開水龍頭洗東西時，不會有較多水花飛濺。」

進入廚房大門的左邊，則有趟門連接「小露台」，這其實是一個用作晾衫的專屬位置。「以前，屋企周圍都掛滿好多衫，每次放工回家看見這麼凌亂的場面，就會感到特別討厭，所以我決定要做個地方晾衫。」他續指，只要關上和趟門，並放置一部抽濕機在裡面，就可變成用作乾衣的位置，同時又可應對春天潮濕的時期。

部分裝修價單 清拆：$26000

泥水：$86000

油漆：$32000

木工：$20000

水電：$35000

櫥櫃、廁櫃：$34000

雜項：$59000

買料：$70000

訂造傢俬：$35000

後置電器、傢俬等：$50000

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責任編輯：黎淑雯

