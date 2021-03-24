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【網民熱話】在早餐店打工能看到人生走馬燈？ 網民：抗壓性低做不了

理財智慧 19:43 2021/03/24

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台灣的打工文化和香港的有什麼不同？在台灣獨有的早餐店上班是怎麼樣的體驗？近日有台灣網民在討論區發文，分享自己人生第一次打工獻給早餐店的感受。

 

樓主經歷：

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有人身感同受，說自己第一個月在早餐店上班忙得能看到人生跑馬燈，更指尤其是假日班的真的很需要反應快速。樓主回應他，覺得網民能堅持一個月已經十分厲害，樓主自己做了兩天已經想辭職。
 

有網民大嘆，餐飲業真的不是人做，像是做奶茶店兼職也被要求五天上班。持續做了半年的早餐店假日班的網民也說自己開始考慮辭職了，因為有時候跟不上節奏，在同個地方出錯，令他覺得沒達到老闆要求，又會被罵。

 

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責任編輯：張瑋婷

早餐 香港 台灣 兼職 餐飲 辭職

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